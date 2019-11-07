Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

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У России готов "ответ" на возможный выход США из Договора по открытому небу, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимира Ермакова.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из соглашения.

По словам Ермакова, любые решения США по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности. "К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века", - рассказал он, отметив, что планы выхода Вашингтона из Договора по открытому небу не стали для Москвы "большим сюрпризом", а потому возможные ответные шаги уже готовы.

В Минобороны России заявили, что американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении договора, чтобы помешать наблюдательным полетам над своей территорией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.