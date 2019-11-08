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«Почта России» попросила денег из Фонда национального благосостояния

16:42 8.11.2019
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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«Почта России» попросила денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об источники в финансово-экономическом блоке правительства и в Минкомсвязи рассказали «Интерфаксу».

О какой сумме идет речь, не уточняется. В пресс-службе Минкомсвязи отказался комментировать эти сведения, «Почта России» комментарий агентству также не предоставила.

По словам источника в правительстве, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в октябре поручил профильным ведомствам рассмотреть обращение «Почты».

«Почта России» долгое время не обращалось за деньгами к государству. В прошлый раз средства федерального бюджета выделялись в 2014 году. Деньги перечислялись организации на компенсацию потерь при распространении периодических печатных изданий, на оказание услуг связи в пунктах коллективного доступа (ныне они все закрыты).

Отмечается, что экс-руководитель «Почты» Дмитрий Страшнов «неоднократно ставил себе в заслугу» работу организации без дополнительных бюджетных денег. Сменивший его в 2017-м Николай Подгузов заявлял, что «Почта» заинтересована в поддержке государства, пишет «Интерфакс».

По данным на 4 октября 2019 года, объем ФНБ составлял 7,9 триллиона рублей. Инвестиции из ФНБ предполагают их возврат, в отличие от финансирования из бюджета, отмечает «Интерфакс».

Темы: Россия, «Почта России»
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Комментарии читателей
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09.11.2019, 02:53
Гость: Евгений В

По сравнению с почтой СССР, почта РФ работает до предела отвратительно.
Реальный пример: "Срочной" почтой сын из Москвы отправил документ на одном листочке, сказали будет доставлен на следующий день, заплатил 1000 рублей. В результате документ (доверенность) получили на шестой день. Объяснили, что были выходные и праздничный день 4 ноября, скопилось много не разобранной корреспонденции, не успевают. А вообще то все чиновники так в РФ работают и весь государственный аппарат, они привыкли за "так" заработную плату и большие премиальные "бонусы", если пальчиком шевельнут. Не они для людей, а люди для них, и в этом вся суть РФ.
09.11.2019, 01:54
Гость: Они же хотят

пивбары в почтовых отделениях открывать. А это стойки, стулья, кружки и прочая дребедень. Надо понимать что Почта для нации старается.
Денег дать однозначно. Иначе появится соблазн впаривать клиентам разбавленное пиво.
Будут у ПР деньги, будет нам счастье - зашёл на почту за пенсией - получил, заплатил за квартиру. Посчитал сколько осталось. Мало! Взял кредит в Почта-банке. Попил пивка. Хорошо!
09.11.2019, 00:01
Гость: Олег

Пусть выделяют. А то привыкли кубышку за границу перекачивать.
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