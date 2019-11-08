16:42

«Почта России» попросила денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об источники в финансово-экономическом блоке правительства и в Минкомсвязи рассказали «Интерфаксу».

О какой сумме идет речь, не уточняется. В пресс-службе Минкомсвязи отказался комментировать эти сведения, «Почта России» комментарий агентству также не предоставила.

По словам источника в правительстве, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в октябре поручил профильным ведомствам рассмотреть обращение «Почты».

«Почта России» долгое время не обращалось за деньгами к государству. В прошлый раз средства федерального бюджета выделялись в 2014 году. Деньги перечислялись организации на компенсацию потерь при распространении периодических печатных изданий, на оказание услуг связи в пунктах коллективного доступа (ныне они все закрыты).

Отмечается, что экс-руководитель «Почты» Дмитрий Страшнов «неоднократно ставил себе в заслугу» работу организации без дополнительных бюджетных денег. Сменивший его в 2017-м Николай Подгузов заявлял, что «Почта» заинтересована в поддержке государства, пишет «Интерфакс».

По данным на 4 октября 2019 года, объем ФНБ составлял 7,9 триллиона рублей. Инвестиции из ФНБ предполагают их возврат, в отличие от финансирования из бюджета, отмечает «Интерфакс».