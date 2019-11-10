Все животные из «китовой тюрьмы» в Приморье выпущены на свободу

11:16

В воскресенье завершился выпуск последней партии белух, остававшихся в "китовой тюрьме" в Приморском крае.

"31 белуху из "китовой тюрьмы" выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края. Это был финальный выпуск, в "китовой тюрьме" не осталось животных", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Операция по выпуску последних оставшихся в "китовой тюрьме" 50 белух началась во вторник. Группу из 19 животных выпустили в пятницу с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения в районе Лазовского заповедника в Приморье. Оставшуюся 31 белуху выпустили в этой же бухте в воскресенье одновременно с двух судов.

Представители Greenpeace России, наблюдавшие за процессом, подтвердили, что всех животных выпустили.

Ученые оценили операцию как успешную.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.