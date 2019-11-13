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На развитие российского села выделят 36 миллиардов рублей

12:11 13.11.2019
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что государственная программа развития села может получить дополнительные средства, если по факту окажется рабочей и состоятельной.

«Посмотрим, как будет идти работа по этой программе. В случае если все будет развиваться успешно, тогда дополнительные средства добавим в следующем году на реализацию программы», — цитирует РИА «Новости» Медведева на совещании в Алтайском крае.

Премьер-министр отметил, что новая государственная программа комплексного развития сельских территорий начнет действовать в 2020 году. По словам главы правительства, в федеральном бюджете заложили около 36 миллиардов рублей на ее развитие.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, большая часть выделенных средств уйдет на обеспечение сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда, а также на создание инфраструктуры на селе. Премьер добавил, что 36 миллиардов рублей — это уже вдвое больше, чем планировалось изначально. Тем не менее, он не исключил, что добавлять деньги все равно придется.

Темы: Развитие регионов в России, Сельское хозяйство в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 20:33
Гость: Гость

Когда говорят про "РАЗВИТИЕ" и суммы 36 млрд, то это распил бюджета. Иначе просто насмешка над нами. Но мы для них "население". поэтому и были хуже времена, но не было подлее.
13.11.2019, 20:11
Гость: иван

Медведев не уточнил сколько сел с сельским населением осталось в РФии и куда делось сельское население заброшенных сколько и непаханой земли еще не продано вопрсов много а ответа уверен -не будет не в курсах юрист -премьер
13.11.2019, 20:10
Гость: Макар

А на развитие какого села выделяют деньги. Как называется село, в какой области? А остальные сёла будут развивать? Сел и деревень ведь много, почему будут развивать всего лишь одно...
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