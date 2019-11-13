На развитие российского села выделят 36 миллиардов рублей

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что государственная программа развития села может получить дополнительные средства, если по факту окажется рабочей и состоятельной.

«Посмотрим, как будет идти работа по этой программе. В случае если все будет развиваться успешно, тогда дополнительные средства добавим в следующем году на реализацию программы», — цитирует РИА «Новости» Медведева на совещании в Алтайском крае.

Премьер-министр отметил, что новая государственная программа комплексного развития сельских территорий начнет действовать в 2020 году. По словам главы правительства, в федеральном бюджете заложили около 36 миллиардов рублей на ее развитие.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, большая часть выделенных средств уйдет на обеспечение сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда, а также на создание инфраструктуры на селе. Премьер добавил, что 36 миллиардов рублей — это уже вдвое больше, чем планировалось изначально. Тем не менее, он не исключил, что добавлять деньги все равно придется.