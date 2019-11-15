Экс-чиновник Минкультуры РФ попросил политическое убежище в Австрии

12:56

Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо попросил в Австрии политическое убежище, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Владислава Мусияка.

Как заявил Мусияка, его подзащитный считает, что уголовное дело против него возбуждено по политическим мотивам.

Борис Мазо — фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Министерстве культуры РФ. По первому делу, известному как "дело реставраторов", о хищении 100 миллионов рублей, Мазо избежал длительного срока и вышел на свободу сразу после оглашения приговора. После чего покинул Россию.

Когда чиновник стал фигурантом второго дела, о хищении уже 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Следствию не удалось узнать его точное местонахождение. В связи с этим суд выдал санкцию на его заочный арест.

По версии следствия, организатором афер является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Он уже успел побывать в СИЗО и на скамье подсудимых по первому делу, а сейчас находится под домашним арестом. Параллельно он является основным фигурантом еще двух расследований.