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Экс-чиновник Минкультуры РФ попросил политическое убежище в Австрии

12:56 15.11.2019
Борис Мазо
Скриншот с YouTube
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Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо попросил в Австрии политическое убежище, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Владислава Мусияка.

Как заявил Мусияка, его подзащитный считает, что уголовное дело против него возбуждено по политическим мотивам.

Борис Мазо — фигурант сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Министерстве культуры РФ. По первому делу, известному как "дело реставраторов", о хищении 100 миллионов рублей, Мазо избежал длительного срока и вышел на свободу сразу после оглашения приговора. После чего покинул Россию.

Когда чиновник стал фигурантом второго дела, о хищении уже 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Следствию не удалось узнать его точное местонахождение. В связи с этим суд выдал санкцию на его заочный арест.

По версии следствия, организатором афер является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Он уже успел побывать в СИЗО и на скамье подсудимых по первому делу, а сейчас находится под домашним арестом. Параллельно он является основным фигурантом еще двух расследований.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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15.11.2019, 16:44
Гость: Смутные сомнения:

Режим, дурака регулярно валяя,
Ворам почему удирать позволяет?
Насколько он делает это спроста?
Уж место и тут не имеет ли мзда?
15.11.2019, 16:32
Гость: доцент

В Австрию захотел, там дочь коммуниста Ельцна живёт...
15.11.2019, 16:31
Гость: доцент

Неужели воруют не только в космонавтике?
Все комментарии (15)
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