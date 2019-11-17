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Украинские военные корабли покидают Керченский порт

13:25 17.11.2019
Стоп-кадр видео

В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года.

Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир «Яны Капу». Затем на буксир был взят один из катеров — «Бердянск». На его борту заделана пробоина, полученная им год назад. Позже причал покинул и второй катер — «Никополь», сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что два катера и буксир будут переданы Украине в море.

Операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. 

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что процесс возвращения задержанных Россией в Керченском проливе кораблей находится на «завершающем этапе».

Ранее сообщалось, что Россия готова вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. 

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Корабли с нарушившими границу России военными были задержаны. В Москве действия Киева назвали провокацией, напоминает РИА Новости. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

В сентябре этого года украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.

Темы: Инцидент в Керченском проливе, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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17.11.2019, 14:11
Гость: Юрий

А нам вернули корабли: Норд и задержанный в Херсоне? Какого чёрта тогда им возвращать, так всё им вернём и Донбасс и Крым, как ни как "партнёры"...
17.11.2019, 14:00
Гость: докер

опять прогнулись,без прогиба ну ни как не могут,помогают бандеровской власти набирать очки
17.11.2019, 13:33
Гость: gvozd

бред продолжается..
с каких пор орудие проеступления возвращают преступнику?!
за какие такие "добрые дела"?
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