В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследование»

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Депутаты внесли поправки в проект закона о домашнем насилии. В документе появилось понятие «преследование» и ответственность за него. Соавтор законопроекта Оксана Пушкина отметила, что сейчас этот проект связан с делом обвиняемого в жестоком убийстве историка Олега Соколова.

Согласно инициативе, под преследованием понимаются «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем».

Также под это определение подпадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.

В проекте закона предлагается ввести защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к своей жертве. Эти предписания могут выдавать на месяц или на год. При первом нарушении человека ждет административная ответственность, при повторных — уголовная.

Как рассказала Пушкина РБК, теперь этот законопроект тесно связан с делом историка и бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Его обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Дело в том, что университет участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы.

«По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ», — заявила депутат.