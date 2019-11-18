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В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследование»

10:01 18.11.2019
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты внесли поправки в проект закона о домашнем насилии. В документе появилось понятие «преследование» и ответственность за него. Соавтор законопроекта Оксана Пушкина отметила, что сейчас этот проект связан с делом обвиняемого в жестоком убийстве историка Олега Соколова.

Согласно инициативе, под преследованием понимаются «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем».

Также под это определение подпадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.

В проекте закона предлагается ввести защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к своей жертве. Эти предписания могут выдавать на месяц или на год. При первом нарушении человека ждет административная ответственность, при повторных — уголовная.

Как рассказала Пушкина РБК, теперь этот законопроект тесно связан с делом историка и бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Его обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Дело в том, что университет участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы.

«По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ», — заявила депутат.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Общественно-политическая жизнь в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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18.11.2019, 17:28
Гость: Татьяна Алексеевна

Вот как раз я и указала на причины проблемы.
Духовная составляющая уже определена : ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА. И отношение к природе есть следствие этой любви.
Когда ребёнка в семье любят, то ему прививают и любовь ко всему живому. В таких семьях есть кошки, собаки, птички или другие живые существа.
Кстати, в русском эпосе есть богиня ЛЮБВИ - ЛАДА.
У неё есть дети - ЛЕЛЬ И ПОЛЕЛЯ.
Так что, наше русское самосознание имеет глубокие корни. Вот что надо поднимать из глубин.
18.11.2019, 16:17
Гость: Шило

Давно пора в семье жить по Понятиям! А,что б,Пнятие дошло,будут бить по морде! До полного преследования! Очуметь!!!!
18.11.2019, 16:02
Гость: Слава

Вы раскрываете проблемы, а важно их причины. Что такое быть Человеком? Кургинян об актуальности Маркса в XXI веке (ю тьюб). В значительной части Кургинян прав. Духовная пустота - смерть человечества. Деньги для жизни, но не наоборот, как сегодня. Мне кажется, что в нынешней ситуации ваш выход пытаться прийти к природе. К гармонии. Уйти от этой суеты. Река, горы, моря, леса. Сколько там счастья, когда белка выпрашивает сушку. Когда птицы слетаются к вам, а вы их угощаете, когда вы пытаетесь уйти мыслями в понимание гармонии мира. И в понимание того, что жизнь дана, чтобы ее понять, иначе вы не жили. Это кратко.
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