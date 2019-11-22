Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина преемником

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Валентин Юмашев, действующий советник президента на общественных началах и бывший руководитель администрации Бориса Ельцина, в интервью Владимиру Познеру рассказал, почему в 1999 году Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником.

По словам Юмашева, Борис Ельцин ушел с должности президента 31 декабря 1999 года (за полгода до выборов) для того, «чтобы Путину дать фору против Примакова и Лужкова, чтобы была возможность с еще большей гарантией выиграть выборы».

«Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения: нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР», - цитирует слова Юмашева РИА Новости.

Также Юмашев рассказал, что познакомился с Путиным благодаря Анатолию Чубайсу.

В марте 1997 года Чубайс ушел с поста руководителя администрации президента (АП) на должность первого вице-премьера (правительство Виктора Черномырдина). Возглавить АП Чубайс предложил Валентину Юмашеву (на тот момент являлся советником Бориса Ельцина). Юмашев согласился. При этом Анатолий Чубайс «увел с собой в правительство Максима Бойко (заместитель главы АП), Лешу Кудрина (заместитель главы АП, начальник контрольного управления; сейчас - глава Счетной палаты)», «половина сотрудников отсутствовала».

Чубайс предложил Юмашеву взять в администрацию Путина - «сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге». Тот факт, что Путин работал в КГБ, его тогда не смутил. «Дело в том, что этой темы тогда не было. Это человек, который проработал с Собчаком», - цитирует Юмашева «Коммерсант».

Юмашев также рассказал, что Евгений Примаков на посту премьер-министра два раза пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ, но «Борис Николаевич» не дал ему этого сделать.