«Расследователи» из «Фонтанки» обвинили найденных через сомнительное приложение россиян в преступлении

13:22

Оппозиционные СМИ не могли пройти мимо очередной «сенсации»



Фото с сайта pixabay.com

Оппозиционные средства массовой информации после публикации видеозаписи казни террориста запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Исламское государство" оперативно сочинили новое "расследование", в котором обвинили нескольких граждан РФ в преступлении. Как обычно бывает с оппозиционными изданиями, обосновать обвинения реальными доказательствами никто не потрудился.

Известные своими не слишком достоверными публикациями оппозиционные издания "Новая газета" и "Фонтанка" несколько дней назад опубликовали видеозапись, вызвавшую широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как некие люди уничтожают боевика запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

Оппозиционные СМИ не могли пройти мимо очередной "сенсации" и тут же обвинили в преступлении граждан РФ, которые якобы принадлежат к ЧВК "Вагнера".

Сочиняя расследование

"Фонтанка" не замедлила опубликовать обширный материал, автор которого щедро сыпал обвинениями и беспочвенными выводами о том, кто попал в объектив камеры. Безо всяких доказательств и фактов "Фонтанка" обвинила в преступлении нескольких россиян, ссылаясь на результаты собственного "расследования". Вот только все доказательства, добытые "расследователями", не стоят и ломанного гроша. Авторы материала ограничились тем, что воспользовались мобильным приложением FindClone, которое ищет двойников по всему миру.

К слову, пользователи не жалуют это приложение. Репутация у него крайне низкая, многие сообщают, что приложение качественно выполняет лишь одну функцию - выкачивает деньги со счетов пользователей.

Но журналисты "Фонтанки" на такие мелочи решили внимания не обращать и опубликовали данные найденного в приложении человека, отдаленно похожего на одного из героев видеоролика. Корреспонденты даже не поленились с ним связаться и устроить "допрос".

Блеф, провокация и другие методы работы "Фонтанки"

Так журналисты "Фонтанки" "вышли" на 39-летнего Руслана, уроженца Брянска. Он - бывший военный и в 19 лет участвовал в боевых действиях по разоружению незаконных формирований в Чечне. Молодой человек был ранен, после чего проходил лечение в двух госпиталях. В 2001 году был признан ветераном боевых действий.

Руслан рассказал "расследователям", что за границу в последний раз он выезжал в 2013 году, тогда он отдыхал в Одессе, что могут подтвердить многочисленные свидетели. Вопросу о Сирии мужчина искренне удивился, а о ЧВК "Вагнера" он знает только то, о чем рассказывают в телевизионных программах.

"У меня маленький ребенок, у меня жена. Какой смысл состоять? Бросить работу и ехать хрен знает куда? Мне-то уже не 18 лет", - заявил Руслан.

Журналист "Фонтанки", вероятно, решил "взять на понт" жителя Брянска и заявил, что его паспортные данные якобы использовались при регистрации на рейс в Сирию в 2017 году. Это заявление Руслана всерьез озадачило. Но мужчина явно больше обеспокоился возможной кражей личных данных, а не надуманными обвинениями в преступлении.

"А как это могло быть, если мой паспорт у меня дома?", - удивился Руслан в ответ на "каверзный" вопрос журналиста "Фонтанки".

"Под раздачу" незадачливых "расследователей" попал и некий Станислав, которого также "вычислили" с помощью сомнительного приложения. Мужчина оказался бывшим сотрудником МВД. Увидев фото мужчины в форме в социальной сети, авторы "расследования" тут же "сделали стойку" и решили, что нашли еще одного героя видеоролика.

У Станислава есть маленький ребенок. После статей с надуманными обвинениями в оппозиционных СМИ мужчина и его близкие подверглись травле почитателей творчества "расследователей". В итоге и сам Станислав, и члены его семьи были вынуждены закрыть свои профили в социальных сетях.

Бесчеловечный «флешмоб» оппозиционных СМИ

Публикации в "Фонтанке" и "Новой газете" с беспочвенными обвинениями простых россиян, которые просто оказались похожими на людей с видеозаписи, сделанной, кстати, в довольно плохом качестве, дали старт необоснованной травле. Так называемые "журналисты" ничтоже сумняшеся опубликовали личные данные ни в чем не повинных людей, поставив под угрозу их безопасность и жизни их семей.

Стоит отметить, что Руслан и Станислав, вероятно, были выбраны из предложенных сомнительным приложением пользователей только потому, что имеют отношение к силовым структурам. А либеральные СМИ не слишком жалуют полицейских и военных, в том числе бывших.

Тем не менее, постоянные читатели примут наспех состряпанное "расследование" за чистую монету. Подобное уже случалось летом 2019 года, когда "оппозиционеры" обвиняли правоохранителей в применении грубой силы в отношении провокаторов на митингах.

Вопрос о том, знают ли журналисты "Фонтанки" и прочих оппозиционных изданий о журналистской этике и презумпции невиновности, остается открытым. Российское законодательство не приветствует публичные беспочвенные обвинения. Вину кого бы то ни было, если она есть, можно доказать только путем расследования, проведенного правоохранительными органами. А до тех пор никто не может называть кого бы то ни было преступником.