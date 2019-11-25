Между Путиным и Зеленским состоялся телефонный разговор

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По инициативе украинской стороны вечером в понедельник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа была приурочена к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в «нормандском формате», сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Кроме этого подробно обсуждалась газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.