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Между Путиным и Зеленским состоялся телефонный разговор

23:52 25.11.2019
Зеленский
Фото с официального сайта президента Украины © Николай Лазаренко
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По инициативе украинской стороны вечером в понедельник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа была приурочена к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в «нормандском формате», сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Кроме этого подробно обсуждалась газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Темы: Владимир Зеленский, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.11.2019, 10:14
Гость: mesozoic_2

«Зеленский в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным «подчеркнул необходимость возвращения всего вооружения и оборудования» с кораблей, переданных Россией Украине». С провокатором Зеленским лучше не иметь никаких дел, а обходить за версту, и уж тем более с ним лучше не встречаться.
26.11.2019, 09:28
Гость: Alex202

"Да еще пару рулонов туалетной бумаги презентуют"
*
Гуманитарная помощь странам третьего мира. Обычное дело. По ходу и экологично, чтобы вы там не все лопухи повыдергивали. Вы с этими унитазами носитесь как ... Хотя оно понятно, зачем странам третьего мира унитазы.
26.11.2019, 08:19
Гость: дан

не поняли хохлы что в рамках братской помощи российские моряки эти унитазы взяли просто помыть Как приведут в божеский вид-сразу вернут Да еще пару рулонов туалетной бумаги презентуют
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