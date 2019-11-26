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МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

19:14 26.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В результате авиакатастрофы в Ростове-на-Дону весной 2016 года 62 человека погибли . Причиной крушения летевшего из Дубая лайнера стали ошибки пилотов. К такому выводу пришли в окончательном отчете специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», — приводит заключение экспертов РИА «Новости».

Как пояснили в МАК, действия летчика привели к потере управления лайнером. Кроме того, пилот на 12 секунд нажал и удерживал кнопку управления стабилизатором, который длительное время был направлен «на пикирование». В итоге командир воздушного судна перестал ориентироваться в пространстве.

Также могла сказаться усталость пилотов, недостаточная подготовка командира корабля и турбулентность.

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону произошла 19 марта 2016 года. Самолет из Дубая готовился приземлиться в аэропорту, но из-за сложных метеоусловий пошел на второй круг и разбился. Погибли все пассажиры и члены экипажа, на борту было 62 человека.

После трагедии МАК начал расследование и в апреле опубликовал первый отчет, где уже говорилось о возможной ошибке пилота. 

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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26.11.2019, 19:41
Гость: Медведь 287

А было ли крушение? Ни на одной фотографии самолета нет - на поле грязь какая-то.
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