МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

19:14

В результате авиакатастрофы в Ростове-на-Дону весной 2016 года 62 человека погибли . Причиной крушения летевшего из Дубая лайнера стали ошибки пилотов. К такому выводу пришли в окончательном отчете специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», — приводит заключение экспертов РИА «Новости».

Как пояснили в МАК, действия летчика привели к потере управления лайнером. Кроме того, пилот на 12 секунд нажал и удерживал кнопку управления стабилизатором, который длительное время был направлен «на пикирование». В итоге командир воздушного судна перестал ориентироваться в пространстве.

Также могла сказаться усталость пилотов, недостаточная подготовка командира корабля и турбулентность.

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону произошла 19 марта 2016 года. Самолет из Дубая готовился приземлиться в аэропорту, но из-за сложных метеоусловий пошел на второй круг и разбился. Погибли все пассажиры и члены экипажа, на борту было 62 человека.

После трагедии МАК начал расследование и в апреле опубликовал первый отчет, где уже говорилось о возможной ошибке пилота.