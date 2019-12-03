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Подсчитаны затраты россиян на новогодний стол

13:32 3.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Россияне оценили траты на сервировку новогоднего стола в среднем в 10 тысяч рублей на покупку, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования компании Nielsen.

Компания изучала, в частности, планы россиян относительно организации праздничного стола и приобретения подарков, а также процесс покупки товаров для Нового года и факторов, влияющих на выбор.

Наиболее популярными товары в новогодней продуктовой корзине россиян - фрукты и овощи, сыр, свежее мясо, птица, рыба, мясные продукты. При этом пик покупок приходится на последнюю неделю месяца: с 24 по 28 декабря. Лидером же продаж в этот период являются игристые вина, продажи которого составляют более 50% от годового оборота в натуральном выражении. 

Вино планируют купить 59% респондентов, водку - 40%. Среди безалкогольных напитков самыми популярными являются фруктовые соки, газированные напитки и минеральная вода. 

Как отмечается в исследовании, отмечать Новый год в кругу семьи планируют 68% респондентов. 

Темы: Общественное мнение, Праздники в России и за рубежом
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