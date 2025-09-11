Трамп написал Лукашенко письмо с «особым знаком дружбы» и подарил запонки

15:23 11.09.2025

Американский президент Дональд Трамп передал белорусскому коллеге Александру Лукашенко письмо. Его доставил в Минск заместитель спецпредставителя США по Украине и Белоруссии Джон Коул, пишет РБК.

«Уважаемый господин Лукашенко, Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения», — зачитал письмо член белорусской делегации на переговорах.

Лукашенко после этого рассмеялся и добавил: «При случае отметим! Хотя у нас не принято так в Беларуси».

Также в письме Трамп отметил победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. «Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями», — написал он. «Следит, молодец», — отреагировал Лукашенко.

В письме также содержатся пожелания здоровья и благополучия белорусскому президенту, а также уверенность в продолжении совместной работы: «Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Белоруссии».

Коул обратил внимание, что Трамп подписал письмо своим первым именем Donald. Как пояснил спецпосланник, это «особый знак дружбы».

В продолжение встречи Коул сообщил, что США решили снять санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Трамп также подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома. Белорусский президент отметил, что запонки «интересные», и он «постарается в долгу не остаться».