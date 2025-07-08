«Моральный кодекс» обрел новые ориентиры

Концерт группы «Моральный кодекс» состоялся в Зеленом театре ВДНХ 5 июля 2025 года

На открытой площадке в районе своего детства Сергей Мазаев выступает с группой практически каждый год. Но с 2024-го к этой доброй традиции добавилась еще одна — безоговорочный аншлаг в этом бескрайнем пространстве. Зеленый театр был переполнен вновь, но, в отличие от прошлого года, когда периодически дождило, на сей раз музыкантам и гостям повезло еще и с погодой — вечер выдался прохладным, но ясным. Как сообщил со сцены Сергей Мазаев, об этом он попросил по специальному виду связи у «небесной канцелярии», и группе решили пойти навстречу. «Нас там любят!» - тепло добавил артист.

Зрители «Зеленого театра» тоже любят, когда «Моральный кодекс» начинает с места и в карьер — с проверенных хитов «Потерянный рай» и «В Москве наступает полночь». «Серега, давай!» - подбадривал Сергей Мазаев уже во второй из них солирующего гитариста Сергея Сухова, отмечавшего в этот день свое сорокалетие. Сам же вокалист «Морального кодекса» показал во время этого проигрыша фееричный танец, будто сбрасывая с себя груз будничных забот.

Речь Сергея Мазаева о благоволении к группе высших сил, почтивших концерт отсутствием осадков, веско подкреплялась песней «В ожидании чуда». А уж насколько точно попадала в момент «Я тебя люблю», ведь зрители вовсю наслаждались и разгаром лета, и «небес синевой», и шепчущей листовой! Ну а любовь им сполна дарили музыканты «Морального кодекса», исполняя «Кошек», «Солнце», «Ты же знаешь» и «Матросов». Во время нечасто играемой «Давай сбежим» Сергей Мазаев исполнил экстатичное соло на саксофоне.

Какой же концерт «Морального кодекса» в Зеленом театре ВДНХ без сюрпризов? На сей раз весомых поводов для приятных удивлений у публики было как минимум два. Вместе с Капитаном Максом Сергей Мазаев исполнил дуэтную песню «Ориентиры», которую в свое время сооснователь группы Николай Девлет-Кильдеев сочинил в соавторстве с поэтессой Галиной Батиной. А авторы Карен Кавалерян и Александр Рыбкин подарили группе роскошный блюз «У меня есть план», который в этот вечер прозвучал со сцены в исполнении «Морального кодекса».

Полезную информацию посетители Зеленого театра узнали и о хорошо известных песнях «Морального кодекса». Так, Сергей Мазаев с благодарностью вспомнил замечательного, но уже, увы, ныне покойного режиссера Гурия Атнева, написавшего стихи «Ночной каприз» и «Ты далеко». Исполненные одна за другой эти песни стали лучшей данью памяти самобытному поэту, умевшему ценить, видеть и передавать красоту высоких отношений.

Всех желающих танцевать (особенно — тех, кто успел замерзнуть) Сергей Мазаев приободрил объявлением о том, что служба безопасности театра это делать позволила. «Они там уже пляшут, кстати», - пошутил он по поводу лояльных к танцам охранников. К этому как нельзя лучше располагали «Мне хорошо с тобою», «Славянские танцы» и «А мир все меняется», которую Сергей Мазаев загадочно посвятил «одной блондинке» - вероятно, своей супруге Галине.

Несмотря на то, что «Моральный кодекс» выступал уже больше двух часов, после «До свидания, мама», музыкантов никто и не думал отпускать. Поэтому практически сразу они вернулись на бис, чтобы сыграть «На рассвете», дарующую твердую надежду на то, что по-настоящему теплые летние дни в Москве еще впереди.