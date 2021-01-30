Как выбрать подержанный автомобиль?

21:09 30.01.2021

В наше время, наверное, каждый мечтает приобрести себе автомобиль, неважно, профессор он или еще студент. Однако далеко не все могут придти в автосалон и купить себе четырехколесного друга, а потому приходится выбирать его себе из подержанных

В настоящее время в связи с появлением разнообразных кредитных программ и всевозможных рассрочек, количество новых машин на дорогах заметно увеличилось, тем не менее, многие все еще стремятся выбрать себе что-нибудь более доступное, в том числе и не новое. Так на что же нужно для того, чтобы не ошибиться и выбрать себе действительно достойного коня?

Прежде всего, необходимо определиться с маркой автомобиля. Это самый первый и определяющий этап, решив этот вопрос, вы упростите себе дальнейшие поиски, существенно сузив круг. Конечно, это может быть не одна машина, а несколько, но это все равно меньше, чем все. Сейчас выбирать можно только внешний вид и стоимость, которая устроила бы вас, а технические характеристики оставьте на потом.

Думая, о том, какой автомобиль приобрести, решите для себя, какой вас больше устраивает американского производства или европейского. Между ними есть существенная разница, которая заключается в том, что американские автомобили требуют к себе больше внимания, у них больше расход топлива и среди них практически не найти дизельные двигатели. Далее стоит решить на каком виде топлива вы бы хотели передвигаться. Если решили ездить на бензине, то стоит обратить внимание на то, что если ваш автомобиль будет выпущен после 1993 года, то, скорее всего, вам придется заливать в бак горючее АИ-95, а то и АИ-89, что, как известно, совсем не дешево. Если решите выбрать дизельный двигатель, то сможете сэкономить на топливе, но зато за сам автомобиль придется отдать большую сумму. В общем, решайте и учитывайте также тот момент, что бензиновый автомобиль лучше работает и не требует частой замены фильтров и прокладок, а дизельный больше подходит для использования в рабочих целях.

Когда с этим уже все решено, идем дальше, и теперь нужно выбрать какой будет модель вашего авто – обычной или рейсталинговой. Большинство автомобилей имеют несколько версий: изначальную и последующие рейсталинговые, то есть с незначительными изменениями. Обычно производители выпуская такие модели избавляются в них от возможных недочетов первой вервии, однако при этом вырастает цена на такие машины. Поэтому взвесив все за и против, решите, что именно вам нужно от автомобиля и какая из моделей подойдет вам больше. Для принятия окончательного решения ознакомьтесь с различными автомобильными форумами, где владельцы делятся впечатлениями от собственных автомашин.

Выбирая подержанную машину важно обращать на такие цифры как пробег, время, которое данный автомобиль находится у нас в стране и на то, сколько времени владеет им последний хозяин. Последнее важно для того, чтобы постараться примерно оценить в каком состоянии находится авто. Ведь если не прошло и года, а его уже продают, значит, может быть, в нем есть скрытые недостатки и потому владелец решил от него избавиться или может быть машина восстановлена после серьезной аварии и потому продается пока «все скрытое не стало явным».

Оптимальным сроком является владение автомобилем от двух до пяти лет, потому что по статистике именно через столько времени большинство владельцев решают сменить автомобиль на новый. Но в любом случае, сколько бы лет ни был автомобиль у владельца, покупая подержанное авто нужно обязательно провести тщательный визуальный осмотр, а также очень желательно сделать диагностику его технического состояния. Осматривая машину, внимательно отнеситесь к ее покраске, обратите внимание на то, чтобы цвет полностью совпадал на всех деталях кузова, если капот или какое-то из крыльев отличается от всего остального, скорее всего эта деталь была заменена или восстановлена после каких-то повреждений и покрашена. Подобрать краску точно соответствующую «родной» окраске очень сложно, потому это всегда свидетельство какого-то вмешательства.

Далее обратите внимание на вмятины и проверьте наличие сколов краски, если они есть, то в этих местах очень скоро появится коррозия, которая, как вы понимаете, придаст автомобилю не очень товарный вид и, если вы вдруг соберетесь ее продавать, то вам придется заниматься устранением этих недостатков. Покупая свою первую машину, не особенно слушайте то, что вам рассказывает продавец, а лучше попросите его поднять капот. Здесь очень внимательно осмотрите все детали на предмет наличия потеков. Если таковые имеются, значит, машине требуется ремонт, кроме того, обратите внимание на состоянии проводки.

Затем попросите хозяина завести двигатель, в идеале он должен работать тихо и равномерно. Если это дизельный вариант, проверьте также наличие черного дыма из выхлопной трубы, который появляется при небольшой прогазовке. Для того чтобы проверить состояние подвески автомобиля необходимо проехать на машине по неровной дороге несколько километров и, если услышите стук, то лучше сразу отказывайтесь от покупки этого авто. Лучше не обсуждать с владельцем замеченных шумов и недостатков, иначе, если вы недостаточно опытны, он может постараться переубедить вас в том, что это важно, и вы совершите неразумную покупку. Находясь в салоне автомобиля, проверьте работоспособность всех кнопок и рычагов.

Очень важно, заметив любой недостаток, запомнить его и учесть при торге, называя правильную сумму. После того, как визуальный осмотр и небольшой тест-драйв закончены, и вы вполне удовлетворены результатом, можно отправляться на детальную диагностику. Здесь с помощью современной компьютерной техники профессионалы изучат представленный им автомобиль и расскажут вам обо всех его недостатках. Теперь вы точно будете знать, врет хозяин о стуках в подвеске или нет. Важно сделать такую диагностику в тот же день или самому выбирать сервис в котором она будет происходить, потому что иначе, продавец может договориться с рабочими и они не расскажут вам всех проблем.

Если же вы поедите в сервис, который рекомендует вам продавец, то можете попасть на его друзей или знакомых, которые, конечно, ничего плохого вам не скажут, а стало быть, в такой диагностике нет никакого смысла. В первую очередь диагностировать нужно двигатель и подвеску, но если денежные средства позволяют, то лучше сделать полную диагностику подержанного автомобиля. Только тогда вы сможете быть действительно уверены, что с машиной все в порядке. Покупая подержанный автомобиль, следуйте приведенным здесь рекомендациям, и тогда ваша покупка будет удачной. Купить достойный подержанный автомобиль не так-то просто, потому то и нужно соблюдать эти нехитрые правила, тогда ваш выбор будет правильным и поиски не займут много времени.

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