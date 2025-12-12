ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы

Банк России подает в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ РФ убытков, сообщила пресс-служба регулятора. 

"В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков", - цитирует сообщение ТАСС.

Сумма требований к депозитарию не уточняется.

В ЦБ подчеркнули, что действиями Euroclear был причинен вред, "обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами".

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. При этом депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

  1. 12.12.2025, 15:22
    Гость: сергей-57

    с такими как пюськов наваляешь !!
    он перед фашистами оправдывается, которые (спьяну??) обвиними в воссоздании СССР....
    а то, что они четвёртый рейх строят испуЖался ответить.

  2. 12.12.2025, 15:19
    Гость: сергей-57

    через 3 года и 10 месяцев сподобились....
    а ещё над тупостью чухонцев-эстонцев смеютмя....

  3. 12.12.2025, 14:29
    Гость: Реалло

    Европеец....Что ни статейка - то в первых рядах мистер "Хиви",помнишь такой термин Вермахта ?откуда столько пакости в обычном старикашке?Этих гаденышей даже в плен не брали.

  4. 12.12.2025, 14:25
    Гость: Юляша

    Ну,и какой смысл "судится" с недобитыми гитлеровцами и наследниками Рейха ?
    Весь Мир смешить,и себя заведомо унижать ?А кому и зачем это надо ?!?Сначала наваляйте как 80 лет назад,а потом,на правах Победителей и спрашивайте с негодяев за все напакощенное.Судите и рядите.
    По иному в этом Мире не бывает никогда.А уж в сегодяшнем,сошедшим с умишка - и подавно.

  5. 12.12.2025, 14:21
    Гость: гость

    Ота, наша "гора". Таки опять родила мышь. Мы то, мы сё. А на деле, всё как всегда. И озабоченности. Можно еще в службу поддержки по телефону обратиться. Ага.

