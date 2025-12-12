ЦБ подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы
Банк России подает в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ РФ убытков, сообщила пресс-служба регулятора.
"В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков", - цитирует сообщение ТАСС.
Сумма требований к депозитарию не уточняется.
В ЦБ подчеркнули, что действиями Euroclear был причинен вред, "обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами".
Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. При этом депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.
