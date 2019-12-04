Начался процесс над студентом и участником московских протестов Жуковым

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Кунцевский районный суд Москвы приступил к рассмотрению дела 21-летнего студента ВШЭ и видеоблогера Егора Жукова, обвиняемого в экстремизме.

Следствие считает, что Жуков испытывает ненависть к государственному строю РФ и призывал к насилию, что якобы доказывает его фраза о «протесте любыми способами».

Первоначально Жуков обвинялся в организации массовых беспорядков во время протестов 27 июля. По версии следствия, он махал руками и таким образом «дирижировал» толпой. Дело о массовых беспорядках в итоге распалось, но Жукова не отпустили и предъявили обвинение в экстремизме.

Поводом для нового обвинения стали размещенные в 2017 году ролики на YouTube, в которых ФСБ нашло экстремизм (ненависть к конституционному строю и системе государственной власти). В частности, по версии следователей, Жуков «решил привлечь неограниченный круг лиц к дестабилизации политической ситуации», сообщает Русская служба BBC.

Адвокаты Жукова считают, что преследование является политическим, а следствие велось «тенденциозно и явно необоснованно».

При этом Жуков отметил, что до ареста следователь предлагал дать нужные ему показания, а также сообщить имена людей, якобы участвовавших в «организации массовых беспорядков». В награду за сотрудничество предлагалась мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает NEWSru.com.

Отмечается, что в отчете эксперта ФСБ Александра Коршикова содержится около десятка цитат, в которых Жуков указывает на ненасильственные методы протеста, однако эксперт записывает эти цитаты как доказательства того, что Жуков призывал к незаконным действиям.

Как подчеркивается в экспертизе, среди форм ненасильственного протеста Жуков перечисляет, «а значит и призывает» к неуплате налогов, изготовлению поддельных документов и денег, приостановлению работы учреждений и самосожжению. Данные методы содержатся в работе «198 методов ненасильственного сопротивления» политолога Джина Шарпа, на которого ссылался Жуков.

По мнению эксперта, используемая в роликах фраза «любые формы протеста», призывает и к насильственному методу тоже.

При этом эксперт ФСБ признал, что его работа фактически свелась к выискиванию в произнесенных студентом фразах того, что можно тем или иным образом «подтянуть» под какую-нибудь статью УК.

Сам Жуков отметил: «Я не раз слышал, как наш президент призывал к жесткой борьбе с коррупционерами. Я не думаю, что он имел в виду насилие к ним без суда и следствия. Я думаю, если Владимир Владимирович использует такую конструкцию, то и мне можно».