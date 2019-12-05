«Разговор с Медведевым»: Преемник № 1 порадовался за себя и за страну

Ритуальные танцы Кремля продолжаются: 5 декабря премьер Дмитрий Медведев дал ежегодное интервью в обновленном формате

Сразу 20 федеральным каналам. Раньше в интервью участвовало не более пяти журналистов.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» транслировали «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Мир», «Мир 24», «Звезда», а также «Радио России», «Вести FM» и радио «Маяк».

«В ходе интервью премьер подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров», — сообщила пресс-служба правительства.

Сценарий, в общем-то, традиционный.

Есть добрые полицейские в лице гостелеканалов, которые задают немного вегетарианские вопросы, и плохие полицейские, которые задают немного неудобные вопросы, но тоже заранее согласованные. Раньше роль «плохих» играли представители «Дождя». Но заигрались — в 2018-м были заменены на регионального вещателя «Томское время».Что до ответов премьера, они укладываются в определения: «хвастливость», «показуха», «несгибаемый оптимизм».

Как известно, премьер обладает уникальной толстокожестью. Никакой вопрос не способен выбить его из седла и подорвать по-детски ясную уверенность в завтрашнем дне.

Помнится, в 2017-м самым острым был вопрос про фильм ФБК. Напомним, в нем утверждалось, что Медведев владеет и управляет через социальные фонды несколькими дорогими объектами недвижимости, в числе которых резиденция на Рублевском шоссе и виноградники в Тоскане (Италия). Медведев тогда прокомментировал расследование — по его мнению, оно сделано «по принципу компота — берут там разную муть, чушь всякую собирают про меня, какие-то бумажки». Этот ответ возмутил пользователей соцсетей.

На пресс-конференции Медведев ответил так: «Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше».

На этот раз «обормотов» не пригласили. И сходу прозвучал вопрос по экономике — неизбежный, как «оливье» на новогоднем столе. Премьер на него, кстати, ответил загодя — на октябрьском заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ.

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России — вы тоже отлично их знаете — находятся на очень хорошем уровне. Низкой является инфляция», — сообщил Медведев.

И то же самое прозвучало 5 декабря: показатели растут, безработица снижается, инфляция низкая, в бюджете денег — куры не клюют.

Словом, «жить стало лучше, жить стало веселее» (И.В. Сталин). И ничего, что в стране более 20 миллионов бедных, что доходы населения устойчиво падали с 2013 по 2018 год, а ситуацию в экономике эксперты описывают как затяжную стагнацию, которая чудом не перешла еще в техническую рецессию.

Под занавес, как водится, глава правительства поздравит всех с наступающим Новым годом. И тем самым передаст эстафету старшему — большая пресс-конференция президента Владимира Путина, традиционно более содержательная, пройдет во второй половине декабря.

— Пресс-конференция не только Медведева, но и Путина предназначена, чтобы власть могла демонстрировать уверенность и делать хорошую мину при плохой игре, — считает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. — Реально положение в стране ухудшается, но Медведев и Путин будут повторять как мантру: все нормально, вот-вот начнется счастливая жизнь. Это уже превратилось в ритуал — и ежегодная пресс-конференция Медведева часть этого ритуала.

Медведев и Путин прекрасно понимают, что в ближайшие годы им ничего не грозит. Реальной оппозиции в стране нет, а народ живет во многом сказками, которые ему ежедневно рассказывают с экранов телевизоров.

Да, влияние телевидения на умы постепенно снижается. Но власть держит руку на пульсе и постепенно вводит ограничительные меры еще и в интернете.

— Какой практический результат должна принести пресс-конференция премьера?

— По сути, пресс-конференция — тщательно срежиссированный спектакль, с заранее подготовленными вопросами. Это позволяет премьеру демонстрировать свою компетентность.

Смысл такого спектакля — показать, что Медведев в курсе всего происходящего и знает, что надо делать. Раз так — надо его поддерживать и верить, что нынешнее правительство решит все проблемы России. Верить, что кризиса нет — есть отдельные трудности, которые будут с успехом преодолены командой Путина и Медведева.

Все это позволяет формировать у граждан представление, что альтернативы Путину, Медведеву и проводимому ими курсу попросту нет.

— Медведева удерживают в позитивном медийном поле, потому что он остается кандидатом № 1 в преемники?

— Медведев действительно кандидат № 1 в преемники. И вряд ли Путин в ситуации, которая осложняется с каждым годом, рискнет сделать ставку на кого-то другого.

Серьезные экономисты предупреждают, что весь мир стоит на пороге нового глобального кризиса. Едва ли не главной жертвой этого кризиса может стать Россия. Все же большинство развитых стран имеют возможности нивелировать последствия экономического обвала. Но у нас таких возможностей нет.

РФ — сырьевая страна, которая целиком зависит от поставок природных ресурсов за границу. И если в результате кризиса потребность в энергоносителях будет сокращаться, мы лишимся источников существования.

В этой ситуации я не исключаю, что российские элиты могут крепко задуматься о своем будущем. И в обмен на какие-то поблажки — отмену санкций, либо получение преференций со стороны Запада — могут пойти на то, чтобы сдать Путина.

Сегодня именно Владимир Путин — в глазах Запада — олицетворение всемирного зла. Хотя по большому счету, мне кажется, Запад вполне устраивает политика, проводимая Путиным — особенно в части деиндустриализации страны.

Но формально, повторюсь, Путин для них — зло. Поэтому у части российской элиты вполне могут возникнуть мысли о размене.

— Кремль это понимает?

— Думаю, Путин к этому готовится. И потому он будет опираться только на людей, которые не сдадут его до последнего. Это люди, которые «сшиты» интересами с главой государства, как сиамские близнецы. И которые, если дойдет до размена элиты с Западом, загремят вместе с Путиным под фанфары.

Дмитрий Медведев — как раз такой «сиамский близнец». И Путин явно считает, что уж кто-кто, а Медведев его точно не сдаст.