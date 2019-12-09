Мэрия Москвы потратит из бюджета почти 30 млн руб. на алкоголь и еду

18:05

Правительство Москвы объявило тендер на сумму в 29,1 млн руб. для обеспечения питанием участников организуемых мэрией выездных протокольных мероприятий.

Тендер был размещен на портале госзакупок, а источником оплаты данных расходов указан бюджет Москвы, сообщает Deutsche Welle.

По данным источника, речь идет об организации питания для чиновников (завтраки, ланчи, фуршеты, обеды и ужины) в период с начала февраля по конец ноября 2020 года.

По условиям тендера, исполнитель обязуется предоставить на каждое мероприятие 16 категорий блюд, в том числе: холодные закуски (мясо, рыба), салаты, сыры, канапе, тарталетки, первые блюда, горячие блюда, горячие закуски, кондитерские изделия, напитки и десерты.

При этом категорически не допускается использование улучшителей вкуса, различных красителей и химических консервантов.

По информации СМИ, также в тендере указаны и требования к алкоголю. В частности, это должен быть коньяк с выдержкой от 10 лет, как минимум 10 сортов вин, виски, водка и шампанское. Что касается посуды, то она должна быть выполнена из фарфора, хрусталя, хрусталина или выдувного стекла. Столовые приборы должны быть выполнены из мельхиора и серебра.