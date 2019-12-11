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Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза посылок до 20 евро

14:36 11.12.2019
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза из иностранных интернет-магазинов до 100 евро с 1 июля 2020 года, а также до 50 евро с 1 января 2021 года и до €20 с 1 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

Представитель главы кабмина отметил, что ожидаемое с 1 января 2020 года снижение порога беспошлинного ввоза посылок с €500 до €200 — реализация решений, ранее обсуждавшихся применительно к этой сфере. Осипов также процитировал резолюцию премьера на письме Силуанова: «В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

По словам Осипова, резолюция не означает, что решение конечное. «Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии», — пояснил пресс-секретарь Медведева.

В настоящее время суммарный лимит для посылок из-за границы составляет €500 в месяц. С нового года он снизится до €200 или 31 кг за одну посылку.

Ранее Минфин предложил с 2020 года изменить ставки таможенных сборов: для товаров, которые ввозят физические лица для личного пользования, ведомство предложило установить сбор в 500 рублей.

Темы: Антон Силуанов, Министерство финансов РФ, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 16:13
Гость: gvozd

это один из самых аморальных после прогрессивного налога вид Государственных конфискаций.
если вдуматься, государство никак не участвует ни в создании конечного продукта, ни в субсидировании граждан, ни в Нормализации работы промышленности внутри страны.
по сути, Государство наживается на Своей Неспособности организовать работу экономики которую оно же контролирует и это вынуждает людей покупать продукты работы других стран.
иными словами, рекет чистой воды.
11.12.2019, 16:10
Гость: такс

Перед выездом за рубеж ставить метки на всё в том числе на трусы чтоб не могли приехав снять и продать за дорого
11.12.2019, 15:46
Гость: Может лучше

ввести прогрессивный налог?
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