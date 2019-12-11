Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза посылок до 20 евро

14:36

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза из иностранных интернет-магазинов до 100 евро с 1 июля 2020 года, а также до 50 евро с 1 января 2021 года и до €20 с 1 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

Представитель главы кабмина отметил, что ожидаемое с 1 января 2020 года снижение порога беспошлинного ввоза посылок с €500 до €200 — реализация решений, ранее обсуждавшихся применительно к этой сфере. Осипов также процитировал резолюцию премьера на письме Силуанова: «В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

По словам Осипова, резолюция не означает, что решение конечное. «Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии», — пояснил пресс-секретарь Медведева.

В настоящее время суммарный лимит для посылок из-за границы составляет €500 в месяц. С нового года он снизится до €200 или 31 кг за одну посылку.

Ранее Минфин предложил с 2020 года изменить ставки таможенных сборов: для товаров, которые ввозят физические лица для личного пользования, ведомство предложило установить сбор в 500 рублей.