Фриланс или работа в офисе. Что выбрать?

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Наверняка перед каждым человеком, начинавшим искать работу, вставал вопрос: лучше уйти во фриланс или отдать предпочтение офису?

Дать ответ не так-то просто, ведь оба способа заработка имеют свои достоинства и недостатки.

Доходы

Офисный работник имеет стабильную зарплату. Фрилансеру же нельзя рассчитывать на стабильность, он устанавливает цену сам и то, сколько он будет получать, будет зависеть от его умения продавать свои услуги.

Расходы

И той, и другой категории работников есть на что потратиться. Офисному работнику нужно каждый день платить за бензин или общественный транспорт, к тому же ему не обойтись без нескольких комплектов официальной одежды. В расходы фрилансера же входят бухгалтерские услуги и разного рода покупки, связанные с работой на компьютере.

В чём безусловный плюс офисной рутины — все налоги считает бухгалтерия, поэтому сотруднику не нужно утруждать себя сложными подсчётами. Фрилансер же разбирается с этим самостоятельно. Но что стоит отметить, реальный процент зарплаты работника офиса, который достаётся государству, приближается к отметке в 50%, когда как фрилансеру, оформившему ИП на упрощенной системе налогообложения, нужно отдавать лишь 6% от прибыли и устойчивые взносы (около 35 тысяч в год).

Стабильность

Нет сомнений в том, что работа в офисе куда безопаснее, чем фриланс. У работника есть уверенность в том, что он будет получать зарплату в конце каждого месяца и даже если его соберутся увольнять, работодатель предупредит об этом заранее, а затем заплатит компенсацию.

У фрилансера нет уверенности в том, что к определённому времени он получит ту прибыль, которую хотелось бы. Когда-то заказов будет много, а когда-то их не будет вообще.

Но стоит учесть и то, что в ситуации, когда работа внезапно теряется, проигрывает офисный работник, ведь он имел только один источник заработка. Фрилансеру же при потере клиента будет несложно найти нового.

Требования к личности

Фрилансеру очень важно быть общительным человеком, когда как среди офисных работников есть интроверты. Это связано с тем, что у последних есть работодатель, который решение проблем с клиентами берёт на себя, фрилансер же ведёт переговоры сам.

К тому же, фрилансеру не помешает самостоятельность, ведь только он занимается подготовкой документов, приёмом оплаты и прочими вещами, которые за офисного работника выполняют управление и бухгалтерия.

Также фрилансер должен быть хорошим продавцом. Это связано с необходимостью устанавливать цены на свой труд самому. Даже если человек качественно выполняет свою работу, он может лишить себя вознаграждения — из-за того, что не знает, как получить больше прибыли.

Свобода

Фрилансеры действительно чувствуют себя более свободными. Это выражается во многих ситуациях.

Например, работнику нужно делать абсолютно всё, что скажет работодатель, даже если это окажется за гранью разумного, фрилансер же сам выбирает, чем ему заниматься. Сделать карьеру легче также фрилансеру, потому что как правило, работнику офиса очень сложно дослужиться до управленца.

Ни для кого не секрет, что и рабочий график у фрилансеров более гибкий. Офисный работник имеет лишь несколько фиксированных недель отпуска в году, работникам на дому намного легче распределять время работы и отдыха, а также сочетать дела личного и рабочего характера. Но с другой стороны, человек «разбалованный» свободным графиком работы, может взять на себя слишком много, а потом разгребать кучу работы.

Что можно сказать в итоге?

Фриланс может подойти людям активным, общительным и умеющим правильно распределять своё время. Если работник будет обладать всеми этими качествами, ему точно обеспечены высокая прибыль и шанс открыть в дальнейшем свой бизнес. Офис же, подойдёт молодым работникам только начавшим искать работу. А также тем, кто сам по себе не любит много общаться или не хочет иметь дело с маркетингом.

Также не лишним будет упомянуть и собственное дело. Это третий путь, который не рассматривался детально в рамках этой публикации. Однако, вполне неплохой идеей будет открыть собственное дело. Допустим, вы из НН, тогда вам понадобится аренда офиса в Нижнем Новгороде, и много-много иной информации по теме. Главное, это желание и старание. Изучите цены, составьте план, почитайте иные наши статьи по теме и вперёд к своей мечте!