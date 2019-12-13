Госдума приняла в первом чтении закон, возвращающий пиво на стадионы

14:40

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает возвращение пива на российские стадионы.

Закон, в частности, разрешает продажу пива и пивных напитков как организациями, так и индивидуальным предпринимателям, заключившим договоры (соглашения) с организатором соревнования. Продажа будет осуществляться на стадионах (в подтрибунных помещениях) во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу.

При этом отмечается, что распивать пиво на трибунах (на местах) по-прежнему будет нельзя, так как в этом случае может быть нарушено законодательство о СМИ, ограничивающее рекламу этого напитка.

Продавать и распивать пиво также будет нельзя при проведении детско-юношеского матча.

Как отмечает Росбалт, таким образом депутаты отменили введенный в 2005 году запрет на рекламу, продажу и распитие пива на стадионах (исключение было сделано только в 2018 году во время ЧМ по футболу).

Выручку от продажи пива организаторы обязаны будут направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

При доработке проекта ко второму чтению депутаты намерены ограничить крепость пива, а также рассмотреть вопрос о распространении действия закона и на соревнования по хоккею.