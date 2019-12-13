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Госдума приняла в первом чтении закон, возвращающий пиво на стадионы

14:40 13.12.2019
Трибуны
© KM.RU, Илья Шабардин
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает возвращение пива на российские стадионы.

Закон, в частности, разрешает продажу пива и пивных напитков как организациями, так и индивидуальным предпринимателям, заключившим договоры (соглашения) с организатором соревнования. Продажа будет осуществляться на стадионах (в подтрибунных помещениях) во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу.

При этом отмечается, что распивать пиво на трибунах (на местах) по-прежнему будет нельзя, так как в этом случае может быть нарушено законодательство о СМИ, ограничивающее рекламу этого напитка.

Продавать и распивать пиво также будет нельзя при проведении детско-юношеского матча.

Как отмечает Росбалт, таким образом депутаты отменили введенный в 2005 году запрет на рекламу, продажу и распитие пива на стадионах (исключение было сделано только в 2018 году во время ЧМ по футболу).

Выручку от продажи пива организаторы обязаны будут направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

При доработке проекта ко второму чтению депутаты намерены ограничить крепость пива, а также рассмотреть вопрос о распространении действия закона и на соревнования по хоккею.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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13.12.2019, 18:47
Гость: Евгений В

Большего маразма, чем в думе РФ трудно придумать, правда и чиновники центральной власти не особенно отстают.
13.12.2019, 17:24
Гость: Они санкции,а мы их пивом

Учитывая ,что производство пива на 90% у иносранцев. Тогда да! Раз был на стадионе после долгого перерыва решил посмотреть футбол в живую. Плюнул, решил ни ногой. Мало того ,что какой то дебил бил в огромный барабан ,а другой трубил как слон в трубу, так мат стоял... . Ну а теперь ещё обрыганных до...юношей нам не хватало.
13.12.2019, 16:31
Гость: Чингачгук

Пиво и водку в киоски вернут? Всё кругами, кругами ходьба.
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