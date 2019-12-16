В России решили создать аналог YouTube

11:19

Интернет-холдинг Mail.Ru Group планирует запустить новый видеохостинг в 2020 году. Об этом РБК рассказал гендиректор компании Борис Добродеев. Сервис будет по аналогии с YouTube персонифицированно подбирать ролики на основании рекомендаций для конкретного человека, однако платформа будет сделана «на свой лад».

Гендиректор не уточнил название хостинга, но сообщил, что он стартует уже в следующем году. Добродеев добавил, что Mail.Ru Group будет бороться за время, которое юзер проводит с сервисом, и догонять по этому показателю YouTube.

Добродеев также подчеркнул, что компания будет стараться увеличивать количество контента, не привязанного к социальным сетям. «Несмотря на то что в YouTube есть подписки, он потребляется скорее через рекомендации, которые делает сам сервис», — объяснил гендиректор.

На прошлой неделе в Mail.ru Group рассказали, что холдинг разработал линейку продуктов для создания корпоративных социальных сетей и цифровизации управления персоналом. Группа инвестировала около 0,5 миллиарда рублей в их создание, использовав опыт «ВКонтакте» и «Одноклассников».