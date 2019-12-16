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В России решили создать аналог YouTube

11:19 16.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Интернет-холдинг Mail.Ru Group планирует запустить новый видеохостинг в 2020 году. Об этом РБК рассказал гендиректор компании Борис Добродеев. Сервис будет по аналогии с YouTube персонифицированно подбирать ролики на основании рекомендаций для конкретного человека, однако платформа будет сделана «на свой лад».

Гендиректор не уточнил название хостинга, но сообщил, что он стартует уже в следующем году. Добродеев добавил, что Mail.Ru Group будет бороться за время, которое юзер проводит с сервисом, и догонять по этому показателю YouTube.

Добродеев также подчеркнул, что компания будет стараться увеличивать количество контента, не привязанного к социальным сетям. «Несмотря на то что в YouTube есть подписки, он потребляется скорее через рекомендации, которые делает сам сервис», — объяснил гендиректор.

На прошлой неделе в Mail.ru Group рассказали, что холдинг разработал линейку продуктов для создания корпоративных социальных сетей и цифровизации управления персоналом. Группа инвестировала около 0,5 миллиарда рублей в их создание, использовав опыт «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Темы: Интернет в России, Интернет и сети, Mail.ru Group
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Комментарии читателей
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16.12.2019, 22:35
Гость: Иван Иваныч

Зарубежную цензуру выбирает тот, кто ищет хозяина.
16.12.2019, 22:33
Гость: Иван Иваныч

Ну пусть себе будет, наряду с нашим. Раньше смеялись, что русские ничего не могут. Но после Яндекса с его массой полезных приложений, телеграмма, Мэйл ру, в контакте, стало очевидно, что России вполне по силам соперничать в этой сфере. И если сегодня фэйсбук перешёл в режим тюряги, и за каждый антиамериканский чих банят, русские ресурсы остаются свободными. Что касается ютуб, то он делает хитро: прекращает выдачу в поиске того, что считает малозначимым для него, себя любимого. Вот я увлекаюсь джазом, а ютуб мне не выдаёт "квинтет Чекмаховского" . Лезу в Яндекс , а там ссылка на ютуб- ролики. Ну и кто свободнее, у кого косность мышления?
16.12.2019, 22:27
Гость: В.В.

Заголовок хотя бы прочти, а потом истери.
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