Виктор Алкснис: «Путин уже не тот, ошибается»

Большая пресс-конференция президента не дала ответов на ключевые вопросы России



Стоп-кадр из видео в YouTube

19 декабря Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию. Едва появившись в Центре международной торговли, под завязку набитом журналистами (1895 человек - очередной рекорд), президент перешел в информационное наступление.

Правда, разминочный вопрос от радиостанции «Маяк» побил все рекорды неактуальности - Путина спросили о Парижском соглашении по климату, которое РФ ратифицировала нынешней осенью. Но затем повестка выровнялась - корреспондент из Ленинградской области поинтересовался судьбой мусорной реформы. По его словам, из Питера в область мусоровозы идут нескончаемым потокам, и жители области задаются вопросом: почему у них под окнами растут свалки?

В заключении «наглец» попросил о 10-минутном эксклюзивом интервью по завершению пресс-конференции.

В ответ глава государства напомнил, что страна производит 70 млн. тонн бытовых отходов в год. При этом Путин значительно посмотрел в зал, как бы призывая собравшихся признать коллективную ответственность за такое безобразие. Он напомнил, что в СССР мусороперерабатывающей отрасли вовсе не было, и сейчас ее создают с нуля.

По Путину выходило, что надо больше строить перерабатывающих заводов и разговаривать с людьми.

«В Токио перерабатывающие предприятия в черте города. Не дымят, не воняют, людям жизнь не портят», - сказал президент. Добавив, что за мусорщиками нужен общественный контроль, и что этим было бы неплохо заняться ОНФ.

Дальше последовал еще один вопрос, явно заготовленный заранее: мог бы Путин ответить критикам, которые говорят, что страна живет на советском наследии, и ничего нового не построила? По энтузиазму, с которым глава государства отвечал, было понятно, что это - вопрос наболевший и практически личный.

«Мы благодарны отцам и дедам за то, что они создали мощную державу», - сказал он. И тут же дал понять, что нынешнее руководство страны создало едва ли не больше. 75% мощностей в перерабатывающей промышленности введены с 2000 года, перечислял Путин. Средний возраст машин и оборудования - 12 лет. За последние 10 лет построено 3 новых аэропорта, 12 вокзалов, и вдвое выросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии.

Самый яркий пример, отметил президент - это сельское хозяйство. Он напомнил, что СССР был одним из самых крупных импортеров зерна. Теперь Россия - экспортер зерновых № 1, мы обошли даже США и Канаду.

Жонглирование цифрами продолжалось. Все порты Советского Союза, говорил Путин, переваливали 600 млн. тонн грузов в год. Теперь они переваливают 1 млрд. 104 млн. тонн грузов.

«600 новых месторождений введено в строй. Атомная энергетика развивается - 8 энергоблоков введено, а за весь советский период - 16», - заключил он.

Кажется, теперь ни у кого не оставалось сомнений, что Россия семимильными шагами идет к процветанию.

Но триумф экономики был бы неполным без триумфа демократии: вопрос получил украинский журналист из УНИАН. Он довольно ядовито заметил, что СМИ «незалежной» действительно легче работается в России, чем российским - на Украине. Но «если бы украинские танки стояли на Кубани», могло быть наоборот. Путин не без сарказма поинтересовался, о какой модели украинских танков идет речь - Т-70 или Т-34?

Впрочем, тем пикировка и ограничилась. Украинец запальчиво потребовал назвать дату вывода из Донецкой и Луганской республик «оккупационных администраций», обрисовать перспективы газовой войны, а также сроков уплаты штрафа в $ 3 млрд., которые насчитал «Газпрому» Стокгольмский арбитраж.

Путин на это заметил, что, когда подписывались Минские соглашения, никто иной как Петр Порошенко настоял, чтобы под документом стояли подписи представителей ЛНР и ДНР.

«Украина таким образом сама признала, что такая власть существует», - констатировал президент. Он также подчеркнул, что в соглашениях подробно прописано, на что республики могут претендовать (милиция, язык). «Есть спорные моменты. Например, есть пункт об отводе наемников, иностранных войск и закрытии границы», - сказал Путин.

По его словам, ему часто задают вопрос, откуда у сил самообороны Донбасса танки и артиллерия. «В мире есть горячие точки, и там у сторон тоже танки и артиллерия. Откуда они? От тех государств, какие им симпатизируют», - сказал глава российского государства.

И добавил, что ключевая проблема урегулирования в Донбассе - нежелание Киева выстраивать диалог с людьми. «Если и дальше они будут пытаться решать проблему силовым способом - ничего не выйдет. «Донбасс порожняк не гонит», - подытожил Путин.

Он также напомнил: пусть по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $ 3 млрд. Но и Киев должен вернуть $ 3 млрд., которые в декабре 2013 года были вложены Москвой в украинские еврооблигации. Словом, дал понять, что мы с Киевом квиты.

И этим поставил точку в украинской теме.

- Предыдущие пресс-конференции Путина проходили более живо, - отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. - Президент шутил, рассказывал анекдоты - чувствовал себя раскованно. Возможно, сказывается возраст - Путин уже не тот. Он допускает ошибки в цифрах, и в целом дает ложную информацию.

- Что имеется в виду под ложной информацией?

- Его ответ по поводу советского наследия. Путин говорит, что 75% производственных мощностей в обрабатывающей промышленности созданы за последние 10 лет. Неужели?

На деле, все это время происходила деиндустриализация страны. На днях курирующий оборонку вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России отсутствует собственная промышленная база для серийного производства микроэлектроники. По его словам, виной тому - бездумная приватизация 1990-х, в ходе которой производство было развалено.

А ведь электронные комплектующие, микросхемы - сегодня основа в промышленности, ВПК, на транспорте. Без микроэлектроники никуда - а у нас ее нет. И чего тогда стоят все рассуждения правительства о цифровизации экономики?!

У нас нет не только электронной промышленности, но и авиационной - по крайней мере, гражданской. Нет подшипниковой промышленности и станкостроительной.

Да, какие-то небольшие производства у нас открываются. Например, завод по производству фанеры, или кондитерская фабрика. Но все это мелочи - они не создают фундамента для экономики.

Даже Дмитрий Рогозин, которого трудно отнести к оппозиции, в прошлом году заявил: в «Роскосмосе» более 85% станочного парка устарело и требует замены. А ведь космическая отрасль передовая, она должна быть основана на последних достижениях науки и техники.

Замечу, мне лично довелось - правда, с десяток лет назад - видеть на одном из ведущих предприятий «Роскосмоса» станки, полученные по репарациям 1945 года из Германии.

Поэтому нынешние утверждения президента меня поражают. Неужели Путину в наушник не могут нашептать более реальные цифры?

- Какие еще цифры вызывают сомнения?

- Цифры, которыми Путин иллюстрировал успехи в сельском хозяйстве. Конкретно тот факт, что Россия вышла на первое место по экспорту зерна.

Дело в том, что СССР импортировал зерно по единственной причине. Все зерно, которое производилось в советское время внутри страны, шло на корм крупного рогатого скота.

У нас, напомню, в 2018 году насчитывалось около 8 миллионов голов КРС. Для сравнения: в декабре 1941-го, когда войска Вермахта были в районе нынешнего аэропорта «Шереметьево», в стране насчитывалось 11 миллионов голов, а в послевоенном СССР - 65 миллионов.

Именно поэтому во времена СССР мы занимали первое место в мире по потреблению молока - более 300 литров в год на человека. А сейчас Россия - второй по величине импортер сыра. И крупный потребитель пальмового масла - просто потому, что животного масла в необходимых количествах у нас нет.

Другими словами, мы экспортируем зерно потому, что у нас больше нет своего животноводства. И гордиться таким положением явно не стоит.

- Какой главный вывод можно сделать из выступления Путина?

- Меня крайне разочаровала пресс-конференция. Я понял, что никаких идей и предложений по реальному выводу России из нынешнего системного кризиса у президента нет. Ничего не будет меняться - страна будет и дальше деградировать. Это, конечно, удручает.

- Глобальных отличий от прошлых аналогичных мероприятий не было, что свидетельствует об исчерпании такого формата, - считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. - У населения зреет все больший запрос на диалоговое общение с властью, чтобы доносить до нее свою точку зрения и получать ответную реакцию.

Но пресс-конференция выдержана в прежнем ключе. В принципе, звучали и острые вопросы об экологии, состоянии здравоохранения, но позиция власти осталась прежней - мы идем правильным курсом. И, по сути, пресс-конференция стала еще одной площадкой, чтобы донести этот посыл до населения - никакой корректировки курса не будет, все правильно. Это мы видели и в ответах на острые вопросы.

- Ответы президента на вопросы о пенсиях и доходах населения были довольно короткими и фактически умещаются в один абзац. С чем это связано, нечего особо сказать или просто решили не заострять внимание на этих вопросах?

- Одно связано с другим. Если нечего сказать в позитивном ключе, то и внимание на этом не заостряется. Акцент делался на тех моментах, которые власти выгодны, но таких моментов не так уж много. Например, президент более подробно остановился на доходах медиков и сказал, что их нужно повышать, назвал конкретные меры, потому здесь было что сказать. Но таких точек, где постулируются конкретные меры, было не так уж много. К тому же, еще нужно посмотреть, как они будут выполняться, не будут ли они выхолощены и не уйдут ли в бюрократический песок. А по общим моментам сказать особо нечего, позитива это точно не вызовет, а негатива добавит. Отсюда такая краткость.

Кроме того, нужно понимать, что Владимир Путин, видимо, не до конца отошел от не очень удачных переговоров с белорусскими и украинскими коллегами. Эмоционально он больше вовлечен в постсоветскую тематику.

- Высказывания президента в адрес Запада были достаточно сдержанными, почему?

- Россия сейчас заняла по отношению к Западу выжидательную позицию. Когда речь идет о Западе, Россия видит в качестве основного партнера США, а там ситуация в принципе ясна. Дональду Трампу нужно разбираться с обвинениями, которые выдвигаются в рамках импичмента. Он будет баллотироваться на второй срок, и шансы у него неплохие.

России выгодно, если Трамп во второй раз станет президентом, поэтому основная задача - не мешать, а, значит, снизить свою антиамериканскую риторику, чтобы у оппонентов не было повода ни к чему прицепиться. Поэтому позиция к Западу в лице США более нейтральная и, скорее всего, таковой и будет оставаться в ближайшее время.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что в своей пресс-конференции президент хотел, прежде всего, подчеркнуть, что все стабильно и спокойно. И завуалированные ответы на острые вопросы, в том числе прозвучавший под занавес пресс-конференции вопрос о дочерях президента, укладываются в эту тактику.

- Все было солидно и серьезно, несмотря на большое количество аккредитованных журналистов, балагана и совмещения формата с «Прямой линией» не произошло.

Если говорить о содержании, заметно, что в этот раз не было безудержной экспансии социального оптимизма. Видимо, решили обойтись без накачки социальных ожиданий. Президент формирует повестку и вместо этого обсуждает глобальное потепление или домашнее насилие. Это, безусловно, резонансные темы, но всех в большей степени волнует социально-экономическая ситуация, рост доходов и благосостояния.

Но когда речь зашла о росте доходов, примечательно, что президент не стал называть средние цифры. Видимо, была проведена работа над ошибками, потому что в прошлый раз его упрекали в том, что некоторые цифры вызывают сомнение в обществе. Сейчас обошлись без этого, потому что если бы президент назвал цифру среднего дохода, то многие из тех, кто получает значительно меньше, были бы разочарованы и возмущены.

- Насколько убедительными были ответы Владимира Путина? Заметно, что от острых вопросов он старался уходить…

- Не порадовало то, что на вопрос о росте доходов населения президент сказал, что единственный способ - это рост производительности труда. Но об этом параметре можно говорить только применительно к экономике в целом, а не к каждому отдельному человеку. Как можно поднять производительность труда рабочего производства замкнутого цикла металлургического комбината или учителя? Получается, что ответственность опять переложили на самих граждан, что не совсем удачно.

В остальном все было достаточно гладко и красиво. Владимир Путин остается человеком, убежденным в том, что главное - обеспечить России внутренний покой, и тогда все само собой устроится. Хотя если вспомнить высказывание Столыпина, тот говорил о 20 годах покоя внутреннего и внешнего, а у нас внешний аспект выпадает.

В целом же никаких сенсаций не было, хотя пресса наверняка уцепится за ответ на вопрос об изменении Конституции и двух сроках президентства. Возможно, тема транзита власти была вброшена преждевременно.

- Пожалуй, эмоциональней всего президент отвечал на вопрос о Белоруссии, почему?

- Видно, что эта тема наболела. Вопрос созрел и перезрел. Лукашенко не собирается поступаться суверенитетом, а Путин счел, что в таком случае не стоит дотировать белорусскую экономику. Все сказанное президентом было обращено не только к российской, но и к белорусской аудитории, в том числе к самому Лукашенко. Мы видим ужесточение линии экономической поддержки в обмен на политические уступки. Но, боюсь, что здесь коса нашла на камень.

Авторы: Андрей Полунин, Мария Безчастная.