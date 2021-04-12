Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»

16:27 12.04.2021

14 апреля, в годовщину гибели легендарного корабля, в «Петровиче» пройдёт Титаник-party

Гостям предлагается погрузиться в атмосферу последнего ужина на борту "непотопляемого судна" без риска для жизни. В программе вечера, как и 109 лет назад, отличная кухня, горячительные напитки и, конечно, живая музыка. Её обеспечат пост-рок-группа "Яуза" и ансамбль песни и встряски "РАБФАК 2.0".

Кульминацией ужина на сухопутном Титанике станет отнюдь не столкновение с айсбергом. В рамках вечеринки группа "Яуза" обещает добавить зрелищности, презентовав новый клип. Видео на песню "Вальс" Крушение" (не вальс-))" как нельзя кстати подойдёт тематическому ужину и станет, пожалуй, единственной драмой этого дня.

"Последний ужин на Титанике" - отличный повод отвлечься от рутины и отдохнуть как в последний раз на празднике жизни среди океана рабочих будней.

Ждем вас на борту клуба-ресторана “Петрович” в 19:30.