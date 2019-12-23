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Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

15:36 23.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, проехал в кабине машиниста поезда по железнодорожной части Крымского моста. Поезд следует в Тамань из Керчи, передает ТАСС.

После того как президент зашел в состав, он направился в кабину машиниста, где проехал часть пути. После этого он направился в вагон, где ехали рабочие.

Путин также в режиме телемоста поучаствовал в церемонии отправления по мосту поезда из Петербурга в Севастополь. Поезд отправился с Московского вокзала, в место назначения он прибудет 25 декабря в 09:25. Путь займет 43 часа 25 минут. Ранее сообщалось, что пассажирами первого поезда станут более 600 человек.

Строительство автодорожной части Крымского моста закончилось 15 мая 2018 года, на полгода раньше дедлайна. Общая стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. В церемонии открытия моста также принял участие Владимир Путин.

Темы: Крым, Строительство и ремонт, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.12.2019, 20:32
Гость: А нахрена?

И так всё нормально.
23.12.2019, 20:29
Гость: Дружок!

Я тебе уже здесь советовал сходить к психиатру.
Тебе Украина везде мерещится.
Надо что-то с этим делать. Запускать боезнь нельзя.
23.12.2019, 20:27
Гость: Сегодня

этот артист в бронепальтишке ходил.
Испугались кукловоды стрельбы на Лубянке.
Все комментарии (38)
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