Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

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Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, проехал в кабине машиниста поезда по железнодорожной части Крымского моста. Поезд следует в Тамань из Керчи, передает ТАСС.

После того как президент зашел в состав, он направился в кабину машиниста, где проехал часть пути. После этого он направился в вагон, где ехали рабочие.

Путин также в режиме телемоста поучаствовал в церемонии отправления по мосту поезда из Петербурга в Севастополь. Поезд отправился с Московского вокзала, в место назначения он прибудет 25 декабря в 09:25. Путь займет 43 часа 25 минут. Ранее сообщалось, что пассажирами первого поезда станут более 600 человек.

Строительство автодорожной части Крымского моста закончилось 15 мая 2018 года, на полгода раньше дедлайна. Общая стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. В церемонии открытия моста также принял участие Владимир Путин.