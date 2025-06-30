В редакцию «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция
В редакцию издания Sputnik в Азербайджане пришла полиция, пишет РБК со ссылкой на Qafqazinfo. Полиция «взяла офис под контроль», пишет издание. Издание продолжает работу, сотрудники продолжают ходить на работу, уточняет оно.
В офисе издания проводится операция, сообщили агентству Trend в МВД Азербайджана.
О том, что представительство Sputnik, входящее в медиагруппу «Россия сегодня», в Азербайджане ликвидировано, МИД республики сообщил в конце февраля. В ведомстве заявили, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.
В настоящее время к журналистам Sputnik Азербайджан не пускают сотрудников посольства, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами, российскими гражданами», — сказала дипломат.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот это верно, но это противоречит политике РФ, потому, что без иностранных инвестиций эконмика выстроенная демократическими пареобразованиями бепомощьна и способна только " свисток ". А в жизни Говядина 700 руб ( вырезка 1000 р), треска 760 руб ( филе 1500 ), пресная печенька крекер из муки фирмы " Тик " 750 рублей, картофель 99-100 рублей ( против 10 коп в СССР)и т.д. Но к тридцатому году США загнуться, а РФ станет мировым лидером.
Не называйте Бирюлёво квазитурцией
Закончится выравниванием числа журналистов в РФ и других странах.Прикинь Турция сравняет число журналистов,а там и Азербайджан,далее - везде,по дипработникам будет учёт. Вспомни какая истерика была у краснотряпочников-патриотов,когда начала ограничивать въезд в США?
сбитый вертолет, убийство миротворцев, отсутствие какой-либо реакции на это кроме озабоченностей, а далее все будет развиваться позорно для нас
Всех торговцев выслать, и пусть они разбираются с Гей-даровичем...