В редакцию «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция

15:07 30.06.2025

В редакцию издания Sputnik в Азербайджане пришла полиция, пишет РБК со ссылкой на Qafqazinfo. Полиция «взяла офис под контроль», пишет издание. Издание продолжает работу, сотрудники продолжают ходить на работу, уточняет оно.

В офисе издания проводится операция, сообщили агентству Trend в МВД Азербайджана.

О том, что представительство Sputnik, входящее в медиагруппу «Россия сегодня», в Азербайджане ликвидировано, МИД республики сообщил в конце февраля. В ведомстве заявили, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

В настоящее время к журналистам Sputnik Азербайджан не пускают сотрудников посольства, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами, российскими гражданами», — сказала дипломат.