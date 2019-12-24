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Силуанов решил привлечь такси для перевозок госслужащих

15:13 24.12.2019
В таксомоторном парке
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Глава Минфина Антон Силуанов поручил проработать вопрос привлечения агрегаторов такси для перевозок госслужащих.

Как сообщает РБК, это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством Силуанова.

В частности, предлагается рассмотреть вопрос запрета закрепления автомобилей за теми, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения. Обслуживание таких госслужащих планируется передать агрегаторам такси.

До 27 января 2020 года Минфин с заинтересованными госорганами и организациями должны будут проработать вопрос о привлечении агрегаторов такси. При этом будут ограничены время, территория и класс обслуживания. В протоколе также отмечается, что по возможности необходимо предусмотреть организацию закупочных процедур в соответствии с федеральным законом о госзакупках.

Минфин также рассмотрит возможность выплаты компенсации чиновникам за отказ от закрепления за ними служебного автомобиля.

Темы: Антон Силуанов
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Комментарии читателей
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24.12.2019, 21:08
Гость: Русский

И пусть их возят мигранты.
24.12.2019, 20:49
Гость: Гость

А чем их общественный транспорт не устраивает?
24.12.2019, 18:48
Гость: И собачки

шувалова.
Все комментарии (15)
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