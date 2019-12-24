Силуанов решил привлечь такси для перевозок госслужащих
Глава Минфина Антон Силуанов поручил проработать вопрос привлечения агрегаторов такси для перевозок госслужащих.
Как сообщает РБК, это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством Силуанова.
В частности, предлагается рассмотреть вопрос запрета закрепления автомобилей за теми, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения. Обслуживание таких госслужащих планируется передать агрегаторам такси.
До 27 января 2020 года Минфин с заинтересованными госорганами и организациями должны будут проработать вопрос о привлечении агрегаторов такси. При этом будут ограничены время, территория и класс обслуживания. В протоколе также отмечается, что по возможности необходимо предусмотреть организацию закупочных процедур в соответствии с федеральным законом о госзакупках.
Минфин также рассмотрит возможность выплаты компенсации чиновникам за отказ от закрепления за ними служебного автомобиля.