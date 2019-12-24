Силуанов решил привлечь такси для перевозок госслужащих

15:13

Глава Минфина Антон Силуанов поручил проработать вопрос привлечения агрегаторов такси для перевозок госслужащих.

Как сообщает РБК, это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством Силуанова.

В частности, предлагается рассмотреть вопрос запрета закрепления автомобилей за теми, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения. Обслуживание таких госслужащих планируется передать агрегаторам такси.

До 27 января 2020 года Минфин с заинтересованными госорганами и организациями должны будут проработать вопрос о привлечении агрегаторов такси. При этом будут ограничены время, территория и класс обслуживания. В протоколе также отмечается, что по возможности необходимо предусмотреть организацию закупочных процедур в соответствии с федеральным законом о госзакупках.

Минфин также рассмотрит возможность выплаты компенсации чиновникам за отказ от закрепления за ними служебного автомобиля.