На бывшего замминистра связи Алексея Солдатова завели уголовное дело

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Против экс-заместителя министра связи Алексея Солдатова заведено уголовное дело. Об этом 25 декабря сообщает «Медуза» со ссылкой на источники.

По информации издания, дело связано с передачей компании Солдатова Reliable Communications примерно 490 тысяч IP-адресов от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС). Портал при этом не уточняет, по какой статье против Солдатова возбудили дело.

Накануне стало известно, что компания Солдатова захотела вернуть РосНИИРОС пул из почти полумиллиона IPv4-адресов. Информация об этом появилась после заведения уголовного дела по факту изъятия адресов у РосНИИРОС в результате сомнительной процедуры, пишет «Компания».

После изъятия выяснилось, что аренда адресов, которые стоят 600 миллионов рублей, выросла более чем в 10 раз. Тогда российские институты обратились в администрацию президента России и другие ведомства. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленной группы лиц. Имена причастных к этой схеме людей в СМИ названы: это Евгений Антипов и Алексей Шкиттин, подписавшие договор о передаче адресов от имени РосНИИРОС и Reliable Communications соответственно, а также Солдатов.