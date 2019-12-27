Разведение улиток официально станет видом сельхоздеятельности

15:34

Разведение улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, пишет ТАСС.

Как заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, это позволит производителям таких улиток получать господдержку.

Как отмечает РИА Новости, в минувший понедельник президент Владимир Путин в ходе встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий поручил Минсельхозу совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос поставок одного из видов улиток в Россию.

"По итогам встречи в Адыгее президента России Владимира Путина с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а, значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности - гранты", - рассказал Патрушев.

На встрече с сельхозпроизводителями в Адыгее 23 декабря к Владимиру Путину обратился фермер Сергей Балаев с просьбой включить разведение улиток в перечень сельхозпроизводства. Президент предложение поддержал, отметив, что улитки такой же пищевой продукт, как, например, рыба. Поясняет издание "Ветеринария и жизнь". Отмечается, что получение господдержки позволит ввести в Россию маточное стадо.

Сейчас в России нет понимания того, сколько фермеров, занимающихся выращиванием улиток, работает в стране.

Мясо улиток считается деликатесом, оно маложирное и питательное. В шести улитках белка столько же, сколько в полутора килограммах говядины. В нем есть витамины, аминокислоты, кальций, железо и магний. Кроме того в слизи улиток есть ценный компонент – муцин, обладающий регенерирующим эффектом, который используют для изготовления косметики.