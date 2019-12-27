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Разведение улиток официально станет видом сельхоздеятельности

15:34 27.12.2019
Виноградная улитка
Фото с сайта Pixabay.com
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Разведение улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, пишет ТАСС.

Как заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, это позволит производителям таких улиток получать господдержку. 

Как отмечает РИА Новости, в минувший понедельник президент Владимир Путин в ходе встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий поручил Минсельхозу совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос поставок одного из видов улиток в Россию.

"По итогам встречи в Адыгее президента России Владимира Путина с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а, значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности - гранты", - рассказал Патрушев.

На встрече с сельхозпроизводителями в Адыгее 23 декабря к Владимиру Путину обратился фермер Сергей Балаев с просьбой включить разведение улиток в перечень сельхозпроизводства. Президент предложение поддержал, отметив, что улитки такой же пищевой продукт, как, например, рыба. Поясняет издание "Ветеринария и жизнь". Отмечается, что получение господдержки позволит ввести в Россию маточное стадо. 

Сейчас в России нет понимания того, сколько фермеров, занимающихся выращиванием улиток, работает в стране. 

Мясо улиток считается деликатесом, оно маложирное и питательное. В шести улитках белка столько же, сколько в полутора килограммах говядины. В нем есть витамины, аминокислоты, кальций, железо и магний. Кроме того в слизи улиток есть ценный компонент – муцин, обладающий регенерирующим эффектом, который используют для изготовления косметики. 

Темы: Сельское хозяйство в России
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Комментарии читателей
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27.12.2019, 22:46
Гость: ?

Утверждена Доктрина продбезопасности в России. Хорошо. А почему до сих пор нет Доктрины лекарственной безопасности? Это более важно. Как с проектом СП-2 сейчас чухнемся, а заменителей лекарств нет. И что тогда?
27.12.2019, 20:57
Гость: Хмы

В ЕСе жрали лягушек, устриц, улиток, кузнечиков и прочую гадость за неимением нормальной еды.
Устриц сосут уже более 2000 лет. В Европе устрицы всегда считались пищей бедняков, потому что их было пруд пруди, а для кого-то это был единственный источник пропитания. Все началось меняться в 18м веке. некий Джакомо Казанова (имя которого стало нарицательным) писал в своих мемуарах про любовные похождения и количество женщин (а может и мужчин), с которыми совокупился.
Народ в мемуарах приметил, что Казанова сосал по 50 устриц на завтрак. С тех пор люди, которые не понаслышке знают что такое стоит на «пол шестого», начали есть устриц в огромном количестве. Во второй половине 19 века бесконтрольное пожирание моллюсков привело к резкому сокращению их популяции, что и сделало их деликатесом.
На данный момент устрицы доступны во всем мире в любое время года благодаря многочисленным фермам занимающихся их выращиванием. Однако настоящие ценители предпочитают именно диких моллюсков, которые значительно выше в цене и отличаются вкусовыми качествами и консистенцией.
Кстати, американские и итальянские ученые закрывшись в лаборатории, обожравшись устриц и устроив оргию всё-таки доказали, что устрицы действительно повышают либидо, именно так зачали Дэнни ДеВито. Так что Казанова не прогадал. Единственное, что мне не понятно - как он при своих любовных похождениях в те времена не подцепил какой-нибудь триппер, сифилис или лидию-хламидию?
27.12.2019, 20:30
Гость: Уууууу

Побочный продукт виноградников. Еда на любителя.
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