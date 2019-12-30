Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

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Театральный режиссер и глава Центра имени Всеволода Мейерхольда Виктор Рыжаков станет новым художественным руководителем «Современника», заявили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Обязанности руководителя ЦИМа возложат на его арт-директора Елену Ковальскую, передает ТАСС.

Виктор Рыжаков руководил Театром драмы и комедии на Камчатке (1995–2001), работал в Школе-студии им. В. И. Немировича-Данченко и в МХТ им. Чехова. В 2014 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ. Также является обладателем премий «Золотая маска» (2004, 2008), гран-при международного фестиваля «Контакт». Читает лекции в Гарвардском университете, ВГИКе, РГГУ.

Художественный руководитель и одна из сооснователей театра «Современник» Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве. 23 декабря она была госпитализирована в Боткинскую больницу в связи с легочным заболеванием. 19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.