Двое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Ингушетии

22:59

Двое полицейских погибли во время нападения на пост ДПС в столице Ингушетии Мегасе, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, группа неизвестных из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранительных органов на въезде в город. "У нападавших не было огнестрельного оружия, оба были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и отрыл огонь по бандитам из пистолета, сам он не пострадал, получил незначительное ножевое ранение. Отказался от медпомощи ", - сказал собеседник агентства.

Один соотрудник правоохранительных органов скончался на месте, второй полицейский умер позже в больнице.

Отмечается, что двое нападавших были убиты ответным огнем, еще один ранен.

По данным правоохранительных органов, один из убитых нападавших - Мизиев, предположительно является сыном директора одного из центра культурного развития республики. Отмечается, что убитый боевик - родственник 20-летнего жителя Ингушетии Магомед Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарному посту ДПС в селе Яндаре.

Второй нападавший - Ахмед Имагожев, известный армрестлер, с ранениями доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

