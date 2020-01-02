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В жилом доме в Твери произошел взрыв газа

12:42 2.01.2020
Стоп-кадр из видео

В жилом многоквартирном доме в Твери произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека, мужчина и женщина, с травмами они доставлены в больницу, сообщает ТАСС.

ЧП произошло рано утром в одной из квартир в доме 19 по бульвару Гусева. Всего спасателями было эвакуировано 52 человека, проживающих в подъезде. Они временно размещены в здании школы №48 и обеспечены горячим питанием. 

СК и региональная прокуратура проводят проверку после ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, взрыв произошел в тот момент, когда хозяйка квартиры готовила на газовой плите. В результате взрывной волной выбило оконные рамы в квартире и бетонное ограждение лоджии, начался пожар. Кроме того, по внешней стене дома по шву, в перекрытиях потолка и пола квартиры образовались трещины.

Темы: Россия, Тверь, Происшествия
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