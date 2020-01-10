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Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию

11:54 10.01.2020
World of Tanks
Фото с сайта worldoftanks.ru
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Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров решил создать в России партию, в 2020 году принять участие в региональных выборах и, в случае успеха, выдвинуть от нее кандидатов в Госдуму в 2021 году, пишет "КоммерсантЪ".

Партия получит название "Партии прямой демократии", учредительный съезд оной намечен на 5 марта. В оргкомитет съезда должны также войти директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер "Живого журнала", совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

Макаров намерен приглашать в свою партию разработчиков ведущих региональных IT-компаний. Он объяснил свой выбор тем, что такие компании во многих регионах "являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах".

Внутрипартийное голосование Макаров планирует организовать через мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн. В его создание он планирует вложить $1 млн.

Белорусская компания Wargaming.Net, разработчик и владелец игры World of Tanks, зарегистрирована на Кипре. У нее на острове штаб-квартира и есть офисы в России, Белоруссии, Германии, США, Австралии, на Украине и в некоторых других странах. Владеет компанией гражданин Белоруссии Виктор Кислый. В 2016 году Bloomberg оценил компанию в $1,5 млрд.

Wargaming.Net поддерживает военно-исторические музеи в разных странах, а в 2012 и 2013 годах поддерживала ветеранские организации в США. Компания "давно перестала быть просто разработчиком игр и реклама ей точно не нужна", рассказал источник "Коммерсанта" в российской игровой индустрии. По его словам, Wargaming активно спонсирует патриотические мероприятия в России и Белоруссии и "обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT".

Темы: Политические партии в России
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 15:22
Гость: Контуженный фюрер рвется к власти!..

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10.01.2020, 15:18
Гость: D.D.

ппд, есно, внушает(отсылает-намекает), но можно и более знаково, напр., акм: анти-компрадорский мейнстрим/ майдан, или там - ассоциация континентальных материалистов
10.01.2020, 13:53
Гость: xmyr

Типичные компьюторные п. сы. Полный отстой. Лучше бы вложили деньги в строительсто самого длинного шестиполосного автобана Минск -Владивосток.Со всеми прилегающими к нему инфрастуктурами.
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