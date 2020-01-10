Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию

11:54

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров решил создать в России партию, в 2020 году принять участие в региональных выборах и, в случае успеха, выдвинуть от нее кандидатов в Госдуму в 2021 году, пишет "КоммерсантЪ".

Партия получит название "Партии прямой демократии", учредительный съезд оной намечен на 5 марта. В оргкомитет съезда должны также войти директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер "Живого журнала", совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

Макаров намерен приглашать в свою партию разработчиков ведущих региональных IT-компаний. Он объяснил свой выбор тем, что такие компании во многих регионах "являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах".

Внутрипартийное голосование Макаров планирует организовать через мобильное приложение, основанное на технологии блокчейн. В его создание он планирует вложить $1 млн.

Белорусская компания Wargaming.Net, разработчик и владелец игры World of Tanks, зарегистрирована на Кипре. У нее на острове штаб-квартира и есть офисы в России, Белоруссии, Германии, США, Австралии, на Украине и в некоторых других странах. Владеет компанией гражданин Белоруссии Виктор Кислый. В 2016 году Bloomberg оценил компанию в $1,5 млрд.

Wargaming.Net поддерживает военно-исторические музеи в разных странах, а в 2012 и 2013 годах поддерживала ветеранские организации в США. Компания "давно перестала быть просто разработчиком игр и реклама ей точно не нужна", рассказал источник "Коммерсанта" в российской игровой индустрии. По его словам, Wargaming активно спонсирует патриотические мероприятия в России и Белоруссии и "обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT".