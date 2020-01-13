СКР назвал действия командира причиной катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

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Следствие считает ошибочные действия командира судна Дениса Евдокимова единственной причиной катастрофы самолета SSJ-100 "Аэрофлота", в результате которой в мае прошлого года погибли более 40 человек, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на замглавы Следственного комитета (СКР) Игоря Краснова.

Как рассказал Краснов, следствие пришло к выводу, что Евдокимов, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна.

"Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно ни при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров", - в частности, заявил Краснов.

Он отметил, что собранные доказательства "будут признаны судом, который вынесет справедливое решение".

5 мая 2019 года следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78, находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматривались версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.