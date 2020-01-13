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СКР назвал действия командира причиной катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

09:00 13.01.2020
Катастрофа самолета SSJ-100 в Шереметьево
Скриншот с YouTube
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Следствие считает ошибочные действия командира судна Дениса Евдокимова единственной причиной катастрофы самолета SSJ-100 "Аэрофлота", в результате которой в мае прошлого года погибли более 40 человек, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на замглавы Следственного комитета (СКР) Игоря Краснова.

Как рассказал Краснов, следствие пришло к выводу, что Евдокимов, имея специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна.

"Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно ни при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров", - в частности, заявил Краснов.

Он отметил, что собранные доказательства "будут признаны судом, который вынесет справедливое решение".

5 мая 2019 года следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78, находившихся на борту. В рамках расследования трагедии рассматривались версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

Темы: Авиакатастрофы, Аэропорт Шереметьево
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Комментарии читателей
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13.01.2020, 13:41
Гость: полухохол

А какие могут быть сомнения?!Командир(капитан)ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЕ ,ЧТО ПРОИСХОДИТ НА БОРТУ САМОЛЕТА(СУДНА),тем более, за собственную неподготовленность и ошибочность действий!Видимо рановато на "левое" кресло перебрался,вот и результат!Другого решения и НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ!Люди погибли!
13.01.2020, 12:31
Гость: кто бы сомневался что виноватым назначат командира

а на кукурузное поле разве сухой суперджет-110 (новая модель!!!) сажали?
Диванному Петру из Украины оно конеШно лучше знать.
На кукурузное поле "посадили" А 320.
13.01.2020, 12:26
Гость: Ленивый

...Спускаясь с обледеневшей горки на вашей крутючей "иномарке" - попробуйте выключить зажигание... Эксперимент простой - но доходчивый, переход с автоматики на ручное управление самолётом вызывает ещё большие изменения в реакции на органы управления...
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