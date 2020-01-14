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Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

10:27 14.01.2020
Парковка в центре Москвы
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Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки, пишет газета "КоммерсантЪ". По данным издания москвичи не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги. 

Первые сообщения о проблемах автовладельцев с парковкой появились еще в декабре.

Так, жительница Хамовников Марина Крупенина рассказала, что ее резидентское разрешение истекло 28 декабря. Она заблаговременно, в начале месяца, обратилась в МФЦ, чтобы продлить действие документа, однако он был готов лишь 10 января. С аналогичной проблемой столкнулся спортивный комментатор Георгий Черданцев. «Почему процедуру надо усложнять для людей, которые живут в центре еще с советских времен?» — возмутился он.

Как пишет газета, столичные власти признают проблему: чтобы выдать разрешение на парковку, необходимо проверить собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), однако система выдает ответы с задержками. В Росреестре пояснили, что большую нагрузку создали сайты-двойники и роботы. Там также заверили, что проводят мероприятия по восстановлению работоспособности сервиса.

"В настоящее время действительно наблюдаются задержки при отправке сведений со стороны Росреестра. Информация, необходимая для оказания госуслуги, задерживается по 3 тыс. запросов от граждан. Соответствующее обращение в Росреестр мы отправили", - прокомментировали ситуацию в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Отмечается, что это не первый случай масштабного сбоя в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В августе 2018 года система была недоступна трое суток из-за аварии в центре обработки данных, возникли очереди из желающих получить услуги Росреестра, «зависло» более 11 млн обращений. «Ростелеком», владеющий центром, был оштрафован на 34 млн руб. Другой крупный сбой был зафиксирован в ноябре.

Темы: Москва, Парковки и стоянки для автомобилей
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2020, 15:23
Гость: 1

Гость: "личный опыт", и часто ты перетаптываешься?
14.01.2020, 15:11
Гость: Беглый

По поводу суда не знал (((
Спасибо товарищ.
14.01.2020, 14:38
Гость: Юляша

кто крикливый халявщик - ВСЕ.
Все комментарии (11)
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