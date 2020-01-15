Изменения в Конституцию: что предложил президент

Изменения в Конституцию России существенно повысят роль парламента в жизни страны, а также обозначат роль Госсовета

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что острой необходимости в изменении самой Конституции РФ нет, поскольку потенциал действующего документа, принятого в 1993 году, «далеко не исчерпан».

Стоп-кадр из видеотрансляции послания

«Фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут прочной целостной базой для российского общества», — заявил Владимир Путин.

Повышение роли Госдумы

Тем не менее некоторые изменения все же можно обсудить, считает российский лидер.

В частности, президент предложил повысить статус Государственной думы, дав нижней палате парламента право утверждать кандидатуру премьер-министра, а также представлять членов правительства.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить на их на должность, то есть будет не в праве отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц. <…> Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Госдумы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета», — считает Путин.

При этом руководители силовых ведомств — МВД и Минобороны — будут, как и ранее назначаться президентом, он также останется Верховным главнокомандующим. Россия, как заявил Путин, должна по-прежнему являться «сильной президентской республикой».

«Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой», — подчеркнул он.

Также за президентом сохранится право определять задачи и приоритеты деятельности кабинета министров, а также право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров, если те будут ненадлежащим образом исполнять свои обязанности или в случае утраты доверия.

Предложенные изменения в основной закон страны выглядят существенными: в настоящее время согласно Конституции, прерогативой Госдумы является «дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации».

Усиление роли Совета Федерации

Кроме того, в случае принятия соответствующих поправок возрастет и роль Совета Федерации, который сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов РФ.

«<…> Считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным, конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи», — заявил президент.

Верхняя палата парламента будет участвовать и в назначении руководителей силовых ведомств — их главы, по предложению Путина, будут назначаться «по итогам консультаций с Советом Федерации».

Предложения Путина создают больший баланс сил между президентом и парламентом.

Сам же лидер подчеркнул, что Россия уже прошла «кризис», а на улицах Москвы нет противостояния. Речь идет о конституционном кризисе 1993 года, когда конфликт между тогдашним президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом привел к вооруженным столкновениям в столице.

К слову, в 2018 году накануне 25-летия Конституции России о наличии некоторых недостатков в ней говорил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. В частности, он указывал на «крен в сторону исполнительной власти». Однако и тогда судья настаивал, что менять саму Конституцию не нужно, а этот дисбаланс может быть исправлен путем «точечных изменений».

В Конституции появится Госсовет

Помимо прочего, Владимир Путин предложил закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, который в настоящее время представляет собой орган, собирающийся время от времени для решения общенациональных задач.

В Госсовет входят руководители обеих палат Федерального Собрания, полпреды президента, главы регионов и другие высшие должностные лица государства. Госсовет проходит под председательством президента, однако в настоящее время его роль в Конституции не отражена.

«За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — заявил Путин.

Количество президентских сроков будет ограничено

Коснулся Путин и довольно обсуждаемого в последние годы положения Конституции, что один и тот же человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд. Вместо этого может остаться только формулировка о «двух сроках».

«Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», — заявил Путин.

Если эта поправка будет внесена при президентстве Путина, он станет первым и последним президентом страны, занимавшим эту должность четыре раза. Текущий конституционный срок пребывания у власти нынешнего президента России завершается в 2024 году.

По мнению главы политической экспертной группы Константина Калачева, предлагаемые президентом изменения выглядят как начало политического транзита.

«Предлагая пакет конституционных изменений, Владимир Путин сохранил для себя пространство для маневра. Коридор возможностей по-прежнему широк. Понятно, что беспроблемный транзит власти предполагает не только усиление баланса сил, но и инвариантность лично для него», — сказал Калачев «Газете.Ru».

Ужесточение требований к кандидатам на пост президента

Президент России в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул необходимость обновления власти на всех уровнях. «Такое обновление — неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и, пусть не безошибочного, но стабильного развития. Тогда незыблемым остается главное — интересы России», — заявил Путин.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на необходимость уточнения в Конституции положений о требованиях к кандидатам на высшие посты в государстве.

«Еще более жесткие требования должны применяться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет», — заявил он.

Сейчас этот срок ограничивается 10 годами. В частности, именно на этом основании в 2007 году ЦИК отказал инициативной группе в регистрации кандидатом в президенты России писателя и диссидента Владимира Буковского — тот постоянно проживал на территории Великобритании. Это решение Центризбиркома было поддержано Верховным судом.

Президент также отметил, что те, кто претендует на высшие посты в стране, не должны иметь иностранного гражданства либо вида на жительства в другой стране.

Подобные нормы существуют в конституциях многих стран. В России были случаи, когда желавшие стать президентом в России имели иностранное гражданство. В 2012 году писатель Эдуард Лимонов отказался от французского гражданства, пытаясь выдвинуться на президентский пост. Чаще всего наличие двойного гражданства или вида на жительство выявлялось у представителей депутатского корпуса. Все они после обнародования этой информации были вынуждены покинуть законодательные органы.

К слову, Путин предложил на конституционном уровне запретить иметь иностранное гражданство или вид на жительство и для всех лиц, занимающих ключевые должности — губернаторам, членам правительства, судьям.

«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства», — сказал президент.

Общероссийское голосование

В завершение выступления перед Федеральным Собранием Владимир Путин заявил, что предложенные изменения в Конституцию должны быть вынесены на общероссийское голосование.

В Государственной думе уже заявили, что решение может быть принято уже в текущем году.

«Президент сказал, что необходимо всенародное обсуждение. <…> Но, наверное, в этом году вполне можно их реализовать, времени достаточно, год только начался», — заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

А голосование можно организовать в сентябре 2020 года, в единый день голосования, заявил РИА «Новости» первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. «Я думаю, можно было бы успеть, если будет согласие всех сегментов общества», — отметил он.

Аворы: Александр Братерский, Валентин Логинов