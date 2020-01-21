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Пьяных правонарушителей предлагают посылать на принудительное лечение

09:45 21.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Российские суды могут получить право направлять граждан, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения на принудительное лечение, пишет газета "Известия" со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Как отмечает издание, проработкой соответствующих положений займутся в МВД, которые должны быть готовы до начала марта, после чего они будут направлены на согласование в Минздрав.

Предполагается, что новые нормы будут включены в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Предполагается, что суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактику или медицинскую либо социальную реабилитацию. На сегодняшний день подобные меры действуют в отношении лиц, употребляющих наркотики.

Работа над новой редакцией КоАП будет одной из центральных тем обсуждения в весеннюю сессию, правительство планирует внести ее в Госдуму в марте этого года.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России
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Комментарии читателей
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21.01.2020, 13:05
Гость: Контрразведчик

А с пьяными муллами, раввинами, которые торгуют наркотиками и спаивают Русский народ, что делать?
21.01.2020, 10:17
Гость: А что делать

с пьяными прокурорами и попами за рулём?
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