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В Кремле объяснили спешку с конституционной реформой

14:39 21.01.2020
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик». 

«Любые инициативы главы государства встречаются с большим вниманием и реализуются в приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем. Пока каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет», — цитирует Пескова РБК.

Отвечая на вопрос, будут ли проводить кампании по разъяснению всех предложенных президентом изменений в Основной закон, Песков заявил, что поправки будут «сопровождаться массированным обсуждением», в частности, планируется всероссийское голосование.

Проведение конституционной реформы в стране было анонсировано Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля.

Темы: Внутриполитическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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21.01.2020, 19:13
Гость: поправки будут «сопровождаться массированным обсуждением»

Чувак, видно, не в "курсах", что массированными бывают обстрелы и бомбардировки, но никак не обсуждения.
И какие могут быть "обсуждения", если власть на них по действующему законодательству может просто наплевать и растереть?
Только общенародный РЕФЕРЕНДУМ! Даёшь!!!
21.01.2020, 19:08
Гость: Не нравится то,

что Вовик собрался стать сицзиньпином расейского разлива, чтобы засесть председателем госсовета, которому стопудово передадут всю власть, навечно. Двойников наштампуют в сочинской лаборатории на всю оставшуюся жизнь. И так народ уже на квадратнолицыми с разными ушами животики надрывает.
21.01.2020, 19:01
Гость: Чубайс

От импичмента и тюрьмы спасают пахана
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