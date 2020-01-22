Названо необходимое время для отражения ракетного удара по Москве

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Несколько десятков минут нужно, чтобы защитить Москву от ракетного удара, сообщил командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук в интервью изданию "Красная звезда".

По словам Грабчука, в случае атаки Москвы система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл.

"Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут", - пояснил он, добавив, что обнаружение целей производится на дальностях в несколько тысяч километров. При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнение их траекторий. В расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков.

Генерал отметил, что противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты. Скорость полета противоракеты, которая уничтожает боевые блоки противника, составляет более 3 км/сек, а это более чем в четыре раза больше скорости пули автомата Калашникова.

"Противоракеты содержатся в шахтно-пусковых установках на стартовых позициях расположенных вокруг Москвы", - пояснил генерал-майор, добавив, что система ПРО, предназначенная для обороны города Москвы, способна перехватить несколько десятков ядерных боевых блоков.

Грабчук также рассказал, что существующая система противоракетной обороны Москвы соответствует современным условиям и не устареет, а в ближайшее время на боевое дежурство заступят новые ракеты ПРО. В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без ее снятия с боевого дежурства.

"Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства", - уточнил он.

Соединение противоракетной обороны входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России. Это единственное в стране соединение, которое предназначено для обороны города Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, участия в предупреждении о ракетном нападении и контроле космического пространства. Система противоракетной обороны создана строго в рамках Договора по ПРО от 1972 года. В ее состав входят командно-вычислительный пункт, радиолокационная станция "Дон-2Н", стартовые позиции с шахтными пусковыми установками противоракет, противоракеты, система передачи данных и связи.