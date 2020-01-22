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Назван самый популярный у россиян зарубежный политик

10:40 22.01.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта 24smi.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова. 

По словам Федорова, ранее Лукашенко "конкурировал" по популярности среди россиян с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однако после того, как Назарбаев покинул свой пост, он "несколько отошел в тень".

Популярность Лукашенко Федоров объяснил тем, что его политика "при всех но" воспринимается как пророссийская, а не прозападная.

"Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране", — подчеркнул Федоров.

Кроме того, в России существует и "маргинальная точка зрения", согласно которой Лукашенко — "странный, смешной и абсолютно несовременный чудак из прошлого века", отметил глава ВЦИОМ. Такое мнение в основном распространено среди политически индифферентной молодежи, считает Федоров.

Темы: Россия, Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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22.01.2020, 22:11
Гость: Петров

Тот редкий случай когда не врёт.
22.01.2020, 21:53
Гость: о как!

молочко бесплатно выдаете?Или как?
22.01.2020, 21:45
Гость: о как!

не пью и не страдаю!
Все комментарии (42)
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