Назван самый популярный у россиян зарубежный политик

10:40

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова.

По словам Федорова, ранее Лукашенко "конкурировал" по популярности среди россиян с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однако после того, как Назарбаев покинул свой пост, он "несколько отошел в тень".

Популярность Лукашенко Федоров объяснил тем, что его политика "при всех но" воспринимается как пророссийская, а не прозападная.

"Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране", — подчеркнул Федоров.

Кроме того, в России существует и "маргинальная точка зрения", согласно которой Лукашенко — "странный, смешной и абсолютно несовременный чудак из прошлого века", отметил глава ВЦИОМ. Такое мнение в основном распространено среди политически индифферентной молодежи, считает Федоров.