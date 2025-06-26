Медведев: зона может быть «буферной, а завтра уже не буферной»

19:49 26.06.2025

Буферная зона, которая создается военными на границе России и Украины, может быть «сейчас буферной», а завтра «уже не буферной». Об этом заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании генсовета «Единой России».

«Буферная — не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем: она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», — приводит его слова РБК.

Медведев напомнил о словах российского президента Владимира Путина, сказанных на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства тогда заявил: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

О работе по формированию буферной зоны безопасности на приграничных с Украиной территориях Путин заявил в конце мая в ходе совещания с членами правительства. По его словам, решение о создании такой зоны было принято для защиты российских регионов от угроз со стороны Украины.