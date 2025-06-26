Медведев: зона может быть «буферной, а завтра уже не буферной»
Буферная зона, которая создается военными на границе России и Украины, может быть «сейчас буферной», а завтра «уже не буферной». Об этом заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании генсовета «Единой России».
«Буферная — не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем: она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», — приводит его слова РБК.
Медведев напомнил о словах российского президента Владимира Путина, сказанных на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава государства тогда заявил: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».
О работе по формированию буферной зоны безопасности на приграничных с Украиной территориях Путин заявил в конце мая в ходе совещания с членами правительства. По его словам, решение о создании такой зоны было принято для защиты российских регионов от угроз со стороны Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Умничка! Так их!
У нас опять ваш сайт заблокировали. У Зеленского снова "весеннее обострение" что ли? Когда вы уже наконец до нас дойдете? Да мне уже паспорт давно пора обновлять, а я всё жду и жду, чем это все закончится. Ну неохота два раза его менять, понимаете? Ну я уверена, что мой будущий президент - это Путин. Вова, я думаю мне всё-таки зачтется то, что у уже четвертый год с просроченным паспортом сижу. У меня уже даже лилия расцвела, с которой я собиралась встречать тебя на танке, а ты все не идёшь и не идешь. Сколько можно ждать в конце концов...
Может стать и буфетной.
Буферная зона до линии Керзона, это еще обосновал Сталин, о чем тут еще можно толковать?!
Денег нет ,но вы там держитесь!
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Хлоп и $ 350 миллиардов превратились в тыкву,и вы там в Кремле ,держитесь !