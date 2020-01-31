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Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

08:47 31.01.2020
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Генеральная прокуратура обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

По словам адвоката, в ведомстве указали на необходимость переквалифицировать дело, так как в действиях сестер усматривается необходимая оборона.

Ранее Следственный комитет сообщил о завершении расследования этого уголовного дела. Девушкам предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение. Сестрам также не стали продлевать меру пресечения. Позже их освободили от электронных браслетов.

Резонансное убийство произошло в июле 2018 года. Три сестры зарезали своего отца, предпринимателя Михаила Хачатуряна, в московской квартире. Девушек поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий".

Адвокаты сообщали, что следствие ранее оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". Защита утверждает, что Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Все это время защита настаивала, что девушки действовали в рамках самообороны.
 

Темы: Расследование преступлений в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 10:20
Гость: петя

Правильно. Разве они виноваты? Замочили дядьку как на Диком Западе и все ОК. Хороший пример.
31.01.2020, 10:19
Гость: Ronald

Один великий русский полководец сказал:"Мертвые сраму не имут..." Т.е. ответить и объяснить, а иногда и защититься уже не смогут...Поэтому, люди порядочные не вешают на них всех собак...Римляне говорили тоже, но иначе:"О мертвых или хорошо, или ничего!". НИКТО из нас, в том числе и политически ангажированная прокуратура России не знает, что было на самом деле! Феменистические мамки сделали заочно из мертвеца монстра!!! Отцеубийцы предстают невинными овечками!!! Их скоро на свободу выпустят совсем, как и убийцу 8-ми человек в Забайкалье...Как они будут жить с памятью, что убили отца...не просто убили, а убили с особой жестокостью, какой бы он ни был??? У нас в Симферополе, еще в сентябре 1997 г. 14-ти летняя девочка убила свою 7-ми летнюю соседку за то, что она ее "обидела", обвинив в реальном воровстве из дома..."Девочка" нанесла малышке 72 (семьдесят две!!!) раны ножом, при этом перерезав горло и выколов глаза...У этого отродья тоже было свое оправдание, а Алину уже не вернуть!!!! Мрази дали 10 лет - максимально для ее возраста...Выходит, что нелюдь уже 13 лет на свободе...Может уже чья-то жена, а может и мать..Кто ее следующий "оскорбит"? Не понимаю глупых решений людей, которые должны честно разобраться в ситуации...Недаром богиня суда в повязке на глазах...Слушать массированный бред она при приняти судебного решения НЕ ДОЛЖНА!!!
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