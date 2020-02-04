Россиянам ужесточили правила вывоза денег за рубеж

12:53

В России и странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег за границу. Теперь суммы, превышающие 100 тысяч долларов, необходимо будет задекларировать, приложив объяснение их происхождения.

Согласно релизу, размещенному на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС), речь идет не только о наличных средствах. Теперь граждане будут обязаны объяснять и декларировать векселя, чеки и неименные ценные бумаги. Последняя мера будет необходимой лишь в том случае, если бумаги можно обналичить.

Чтобы объяснить происхождение средств, путешественникам достаточно будет представить документы о снятии их со счета или о получении кредита. Если средства были получены в ходе гражданско-правовой сделки, то этот факт тоже надо будет подтвердить документально. В случае, если у человека отсутствуют необходимые документы на вывозимые средства, он не сможет выехать за рубеж. Новые требования вступили в силу 4 февраля.

Изменить правила провоза средств за рубеж было решено еще в августе прошлого года. Тогда Евразийская экономическая комиссия обосновала это тем, что бесконтрольное перемещение денег через границу может способствовать отмыванию денег или использоваться для финансирования терроризма.