Лукашенко раскрыл детали беседы с Путиным

17:39

Александр Лукашенко рассказал, что предметом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи стали «исторические моменты» и политика других постсоветских стран.

По словам президента Белоруссии, обсуждались темы, «которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими». «И решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор», - цитирует слова Лукашенко «Интерфакс».

Переговоры продолжатся после прибытия остальных членов российской делегации, которые не попали в Сочи из-за непогоды.

Также отмечается, что Путин провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет, затронув «вопросы, которые представляют взаимный интерес».

По данным пресс-службы Кремля, президенты намерены обсудить темы российско-белорусского сотрудничества. Ключевой темой, предположительно, станет взаимодействие в нефтегазовой сфере.