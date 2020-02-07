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Лукашенко раскрыл детали беседы с Путиным

17:39 7.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Александр Лукашенко рассказал, что предметом переговоров с Владимиром Путиным в Сочи стали «исторические моменты» и политика других постсоветских стран.

По словам президента Белоруссии, обсуждались темы, «которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими». «И решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор», - цитирует слова Лукашенко «Интерфакс».

Переговоры продолжатся после прибытия остальных членов российской делегации, которые не попали в Сочи из-за непогоды.

Также отмечается, что Путин провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет, затронув «вопросы, которые представляют взаимный интерес».

По данным пресс-службы Кремля, президенты намерены обсудить темы российско-белорусского сотрудничества. Ключевой темой, предположительно, станет взаимодействие в нефтегазовой сфере.

Темы: Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.02.2020, 23:01
Гость: Это точно

Коварные они, эти славяне. Когда собираются вместе, всегда от них неприятности. Взяли, например, и втроём Союз развалили. А другие народы из-за них страдают.
07.02.2020, 23:01
Гость: Надо же

чем то от Конституции отвлечь,
глядишь и протащим.
07.02.2020, 22:46
Гость: Я

Фи.Какая вульгарность!
Все комментарии (22)
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