Главный нарколог Минздрава выступил за перенос продажи алкоголя в промзоны

14:22

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил перенести всю продажу алкоголя в специальные магазины за пределами жилых районов. Свою точку зрения Брюн озвучил в программе "Поздняков" на НТВ.

"Идея очень проста - весь алкоголь должен быть сосредоточен в больших алкомаркетах, не в жилом районе, а где-то на пустыре. Нужно потратить время человеку, который готов выпить, чтобы туда доехать и купить алкоголь", - рассказал он, подчеркнув, что продажа должна осуществляться только трезвым покупателям.

Данная инициатива пока не получила поддержки законадателей, подчеркнул Брюн.

Нарколог отметил, что всего можно выделить четыре ограничительные меры, которые могут помочь снизить потребления алкоголя: ограничение продаж по месту и времени, а также увеличение возрастного ценза продажи и цены на напитки.

"Человек понимает, что в водке 40 градусов, один градус которой стоит дешевле, чем один градус в вине или пиве. Понятно, что он экономит свои средства и покупает крепкий алкоголь. Это как один из мотиваторов того, что люди переходят на крепкий алкоголь. Поэтому крепкий алкоголь должен быть дорогой, то есть стоимость одного градуса должно быть не меньше, чем в вине или пиве", - резюмировал Брюн.

Он также в очередной раз предупредил россиян об опасности употребления алкоголя при подозрении на любое респираторно-вирусное заболевание.

"Это не просто ошибочно, это миф на грани преступной мысли. Нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому — не идите в баню с простудой. И не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса — это нагрузка на сердце, сердце останавливается", - пояснил он.