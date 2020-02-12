О национальной идее

История реформ в России показывает, что ни одна из них не будет успешной, если её не поддержит русский народ

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Нам всё время внушают, что самая страшная вещь —

гражданская война. А на самом деле, самое последнее

и страшное - это покорная смерть народа».

И.Р. Шафаревич



Исследователи прошлого нашей страны отмечают, что Россия — идеократическая страна, в которой для народа идея имеет высшую власть. Запрет на государственную идеологию для России — наказание с привкусом садизма, насилие, способное ослаблять страну. Душа и судьба народа не могут пропадать в «бумажной клетке» из написанных слов.

История реформ в России показывает, что ни одна из них не будет успешной, если её не поддержит русский народ.

И наоборот — самая радикальная реформа способна за короткий срок дать выдающиеся положительные результаты, если русский народ поддержит и возглавит её, как было в период 1917-1953 гг., в отличие от периода последующих преобразований, разрушивших основы народной жизни, закончившегося распадом страны.

После переписи населения 1970 г. доля России в численном составе СССР за 9 лет, к 1979 г., уменьшилась на 1,4%. К этому году население РСФСР уже не воспроизводилось 15 лет. Естественный прирост снижался и был в 1,63 раза меньше естественного прироста по всей стране. Прогноз численности трудовых ресурсов на период 1986-1990 гг давал их уменьшение на 0,6% для всей страны. Это уменьшение складывалось из «значительного сокращения трудовых ресурсов в РСФСР и громадного прироста их в Средней Азии и Азербайджане». (В.И. Переведенцев, Политическое самообразование, №8, 1981г,, с. 45-46).

«Напомним, что до сих пор национальный доход в значительной мере возрастал у нас за счёт увеличения численности населения, занятого в производительных отраслях народного хозяйства». (там же, с. 46).

«За пять первых лет нового столетия естественная убыль (перевес смертей над рождениями) составила, по официальным данным госстатистики, 4,4 млн человек» (В.И. Переведенцев, «Демографическое будущее России», 2007г).

Уменьшение численности русского народа запрограммировано демографическим профилем на 40-50 лет, даже если мы сегодня поднимем уровень суммарного коэффициента рождаемости (СКР) выше критического уровня 2,6 (может быть снижен до 2.2 -2.3 путём улучшения морально-нравственного состояния общества).

Русские — земледельческий народ. В отрыве от земли русского народа нет и не может быть! Без русской деревни не будет ни русской культуры, ни его «загадочной» души. Будет некий городской народ, потерявший то, что было истоком мирового явления его спасающей любви. Проблема вымирания отнимает у народа будущее, блокирует любое независимое экономическое развитие.

Каждый русский, проезжая по ухабистым дорогам погибших русских деревень, среди забитых окон развалившихся домов, хозяйственных построек, среди заросших сорняком полей, некогда колосившихся рожью и пшеницей, овсом и ячменём, цветущим льном наполнялся скорбью и гневом от гибели «малых родин», без которых нет и большой.

Стремление овладеть ресурсами огромной территории России давно стало ведущим в политике других стран. При этом главный удар в этой политике всегда был направлен на охраняющий страну русский народ, чей героизм и патриотизм были неоднократно доказаны в истории и особенно ярко в последней войне. Эти свойства русского народа были отмечены в преамбуле нового «мирного» плана уничтожения СССР.

В 1945-1950 гг. в США было завершено формирование нового подхода к демографическому развитию, в основу которого положены: переход к управлению демографическими процессами, глобализация демографического развития, международная стратегия регулирования роста населения мира, концепция «стадий роста» У. Ростоу, Использованы понятия «демографическая революция» (А. Ландри), «демографический переход» (Ф. Нотенштейн).

В 1951 г. в США создаётся финансируемый ЦРУ «Центр исследования международных проблем» и «Управление психологической войны». Изучением «коммунизма» в центре занимается выходец из российско-еврейских эмигрантов первой волны профессор У. Ростоу. «Фокус исследования - как США должны действовать на СССР, если и когда последует смерть И. В. Сталина. Работа Ростоу и других совпала с разработкой в Вашингтоне направленной против СССР доктрины «Освобождение». Управление психологической войны» разрабатывает методы установления контроля над поведением человека - программу «МКультра» ЦРУ. (Н.Н. Яковлев, ЦРУ против СССР, 1983г).

В 1955 г. был создан «Конгресс за культурную свободу», возглавленный выходцем из польско-еврейских эмигрантов, социологом и журналистом Даниэлем Беллом. В сентябре того же года Конгресс провёл в Милане конференцию на тему «будущее Свободы» с приглашением 150 интеллектуалов из разных стран. Выходная идея «Конгресса…»: «Либеральная цивилизация начинается с концом эры идеологии» (там же).

Он же явился автором теории «постиндустриального общества» - что-то вроде «общества счастья», которое достигается после отказа страны от аграрного содержания, через деформацию системы ценностей и потребностей, снижение численности населения к обществу потребления и услуг. Именно сюда нас сегодня ведут политики из либерального числа.

Копыта этого «либерального» движения видны в цитате из книги того же Даниэля Белла «Конец идеологии» (1960 г.): «Любая внешняя политика - конечное выражение политики вообще, является результатом воздействия многих факторов, самый главный из которых - оценка русских намерений, необходимость сдерживания...», (там же)

Эти разработки профессоров и социологов ЦРУ были обрушены на головы наших многозвёздных мастеров «кукурузы» и «братских поцелуев» - первых и генеральных секретарей ЦК КПСС - с использованием специфики тоталитарной идеологии, с культом Ленина во главе и заготовкой «ленинского завещания»... от Троцкого Л. Д..

Реальная позиция Ленина по национальному вопросу была высказана им в здравом состоянии в 1913-1915 гг, в возрасте более 43-х лет.: 1) предпочтение мононационального государства (ПСС, т. 25, с. 263, 1914г); 2) отвержение федерального устройства при бережном отношении к «малым народам», согласившимся жить с большим государствообразующим народом в одном государстве (т. 48, с.234, 1913 г.); 3) одобрение «всякой ассимиляции наций за исключением насильственной или опирающейся на привилегии», на которой он настаивал в споре с БУНДом ((т.24, с.123, 133, 2014 г.).

Вместо этого в тексте «ленинского завещания» («К вопросу о национальностях и «автономии»), появившемся 30-31 декабря 1922 г. , после сильнейшего второго «удара» в ночь на 23 декабря, когда, по записям врача, Ленин не мог писать, плохо говорил, имел галлюцинации и терял сознание, обнаружилось утверждение, что для фактического равенства надо всех русских, включая пролетариат, поставить в приниженное социально-экономическое положение. То есть, по этому тексту, к малым народам нужно применить привилегии, а к большому — насилие, что Ленин отвергал в 1914 г. Кроме того, такой подход делал невозможным ассимиляцию и, следовательно, создание мононационального государства.

Эту часть «завещания» повторил с трибуны 12-го съезда партии (апрель 1923 г.) Бухарин, но был высмеян Сталиным, полностью разделявшим с Лениным его подход к решению национального вопроса через ассимиляцию народов, согласившихся жить в одном государстве с большим народом. Историк В.А.Сахаров после подробного анализа текстов так называемого «ленинского завещания» пришел к выводу, что его автором был Троцкий Л.Д. , (В. А. Сахаров, Политическое завещание Ленина, 736 стр., 2003г.).

В марте 1951 г. Хрущёв, в духе «новых» идей, опубликовал в «Правде» проект по созданию «агрогородов» вместо деревень. В агрогородах он предполагал поселить сельских рабочих, отобрав у них полностью хозяйство и таким образом освободив от частнособственнической психологии. Сразу после публикации Сталин сделал Хрущеву выговор и через два дня тот написал вождю покаянное письмо. Второго апреля Политбюро утвердило закрытое письмо с критикой Хрущёва, в котором Сталин, пожалев дурака, смягчил формулировку.

История развития демографической ситуации в РСФСР и СССР после смерти Сталина подробно рассмотрена в статье «Катастрофа русского народа».

Возрастающее демографическое развитие РСФСР было очевидным, но отвергнутым, главным фактором укрепления единства и роста экономической мощи однопартийной страны. История была бы другой, если бы развитие страны шло не от окраин к центру, не от малых к большим, а в обратном направлении — от центра к окраинам, от больших к малым. Или, по крайней мере, при равноправном социально-экономическом развитии народов страны.

СССР не был бы разрушен и процветал, если бы государствоСОХРАНЯЮЩИЙ русский народ имел на равной основе структуры политической и экономической власти, обязанностью и ответственностью которых было создание и поддержание условий для благополучия семьи и рождаемости в РСФСР. Происходило страшное, а народ радовался жизни в обществе малодетной семьи…

«И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле»,

(Ветхий Завет, Ис. 6:9-12).

Пора и нам увидеть очами. Устойчивая длительная депопуляция, разрушение традиционного образа жизни, потеря продовольственной независимости, сложившаяся структура занятости и образования, не позволяющие открывать производства, культурно-нравственное состояние молодёжи, её реальная дерусификация — всё говорит об одном: с нами ведётся демографическая война. Настоящая война, уже принёсшая нам огромные людские потери, проводимая под усыпляющую ложь о перенаселении Земли и естественности процесса вымирания народа.

Сегодня эта война достигла наивысшей стадии. Практически весь так называемый «западный мир» объединился в стремлении психологически додавить русский народ до самоотрицания. Создана колоссальная машина организации и пропаганды клеветы, провокации событий и обвинений, чуть ли не до их наступления, приготовляя общественное мнение к его закланию. Не трудно представить, что произойдёт с народами остального мира, не раз спасаемыми русским народом, когда это случится или он не в силах будет их защитить.

Что же делать? Какая нужна национальная идея, чтобы спасти народ и страну?

На войне как на войне. Нужна мобилизация государства и народа на культурно-демографический прорыв из зоны самоуничтожения, куда нас перевели в 1955 г. Не меньшая, чем в 1941 г.. Другого пути нет — прорыв или смерть.

Уже давно пора составить обращение ко всем народам о ведущейся против нас «империей лжи» психологической войне. Назвать в нём примеры клеветы и провокаций, циничного искажения истории. Напомнить о жертвах, принесённых русским народом для защиты их жизни и независимости. В особенности, напомнить талантливому еврейскому народу, обманутые представители которого наиболее часто используются в качестве инструментов, агентов такой пропаганды.

Также необходимо в Конституции отдельной статьёй записать положение об охране исторической правды, а в законе указать ответственность за её умышленное искажение, запрещать издание и пропаганду видео и текстов, злонамеренно распространяющих ложь.

Сложившаяся сегодня в России экономическая система, «цивилизация инстинктов» несовместима с продолжением жизни народа. Она не способна ни материально, ни духовно обеспечить решение демографической проблемы. Более того, те ценности, которые эта система несёт, по своей природе являются убийственными для семьи, материнства, воспитания детей.

Создание на территории современной России «Русской республики» невозможно, т. к. это приведёт к её распаду на множество «независимых государств». И разве «Русская республика» исключает насилие над своим народом в угоду прибылям капиталистических акул? Конечно, нет. «Русское государство» до 1917 г. это подтверждает.

Но и опираться только на идею «социализма», не ставя главной целью поддержку ценностей семьи, размножение и сбережение народа, не гарантирует отсутствие его депопуляции, ценностей эгоизма и потребительства, приводящих к разрушению морали и семьи. К сожалению, эти ценности нарастали все последние десятилетия существования СССР. Это доказывает, что остановка на цели «социализм» не обеспечивает историческое благополучие народа и страны.

Советский Союз не распался бы, если бы «руководящая и направляющая» КПСС задолго сменила бы свое название, цель и программу на «народная партия» и достижение культурно-демографического благополучия народа.

Народу не нужна борьба идеологий и компроматов, которые несёт многопартийность. Народу нужна спокойная, наполненная уверенностью в настоящем и будущем жизнь и «руководящая, направляющая» партия, которая обеспечит условия для такой жизни.

Нужна ведущая политическая сила, нацеленная на размножение и сбережение народа - на благополучие семьи, на продолжение рода и которая контролем за экономикой, чиновниками и общественными ценностями обеспечивала бы достижение цели материального и нравственного благополучия народа.

Именно в такой «точке» - конечной цели - сходятся все стороны счастливой жизни человека: материальное, жилищное и культурное обеспечение, доступное образование и медицина, развитие производства продуктов и промышленных товаров, гарантия работы, воспитание детей, формирование и поддержание общественных ценностей любви, охраняющих семью и материнство.

Основа для объединения всех патриотических сил ОЧЕВИДНА И ВОПИЁТ: необходимость безотлагательного решения проблемы вымирания русского народа через создание материальных и духовных условий для его культурно-демографического возрождения.

Только такая партийная программа, с учётом национальной особенности русского народа, даст ему общую идею, выведет его из национальной депрессии, обеспечит партии абсолютное большинство на выборах и сформирует нужную власть, не позволит в очередной раз обмануть народ.

Противодействовать возрождению русского народа может только либо скрытый, либо откровенный враг.

Идея культурно-демографического возрождения русского народа сегодня является той НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ, реализация которой вдохнёт в Россию новые силы, спасёт от вымирания русский народ. Вернёт миру защиту.

