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ЦИК разработает мобильное приложение с разъяснением поправок к Конституции

09:22 14.02.2020
Конституция
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ планирует создать мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут ознакомиться с полным пакетом поправок к Конституции РФ,  пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на заявление председателя ЦИК Эллу Памфилову.

"Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде. В том числе Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено", - цитирует газета слова Памфиловой.

По словам главы ЦИК, разъяснения по поправкам будут также представлены в виде брошюр на всех избирательных участках.

"Если их содержание поместится в плакат, значит, разместим и плакаты тоже. Сделаем наглядное информирование, не обделив вниманием ни одну категорию граждан, включая слабовидящих", - добавила она.

"Законодатель еще решает, сколько будет поправок, но уже понятно, что ни в какой бюллетень они вместиться не могут. Текст поправок может быть очень объемным", - пояснила Памфилова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок к Конституции. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, а также предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Глава государства полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Однако для их окончательного утверждения президент Путин предложил провести голосование.

Темы: Центризбирком
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Комментарии читателей
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14.02.2020, 11:47
Гость: Павел__

"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ планирует создать мобильное приложение, "
- лично "цик" - будет программированием заниматься? Или опять - .. - госсредства выделят?
14.02.2020, 11:42
Гость: личный опыт

и тридцати лет не прошло, как правительственные заметили, что конституция России не годится ни туда, ни в Красную Армию.
14.02.2020, 11:18
Гость: Скептик

А к конечному продукту будет прилагаться "Краткий перечень замеченных опечаток"?
И в скольких томах?
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