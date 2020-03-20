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Федеральная налоговая служба приостановила проверки до 1 мая

20:54 20.03.2020
ФНС © KM.RU, Илья Шабардин
ФНС © KM.RU, Илья Шабардин
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Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостанавливает до 1 мая 2020 года назначение выездных налоговых проверок, проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.

Соответствующий приказ подписал руководитель ФНС Даниил Егоров в рамках исполнения поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина о минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс".

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены. Незавершенные проверки применения контрольно-кассовой техники и валютного законодательства, а также незаконченное производство по делам об административных правонарушениях будет осуществляться без непосредственного контакта с налогоплательщиками по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика или по почте.

Темы: Федеральная налоговая служба РФ
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