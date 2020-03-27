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В России пройдут военные учения по борьбе с коронавирусом

08:47 27.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Специальные учения по локализации чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с угрозой вирусных инфекций, пройдут на семи полигонах в Западном и Центральном военном округах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Учения пройдут на полигонах "Кирилловский" (Ленинградская область), "Погоново" (Воронежская область), "Мулино" (Нижегородская область), "Свердловский" (Екатеринбург), "Рощинский" (Самарская область), "Чебаркульский" (Челябинская область) и "Юргинский" (Кемеровская область).

Сообщается, что в учениях будут задействованы подразделения Воздушно-космических сил (ВКС), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

Инженерные войска выполнят фортификационные работы, медицинские отряды специального назначения отработают лечебно-эвакуационные задачи. Подразделения медицинского обеспечения выполнят санитарно-противоэпидемические мероприяти, а соединения материально-технического обеспечения отработают задачи по организации проживания и питания в полевых условиях.

Отмечается, что в период с 25 по 28 марта в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ идет проверка готовности войск к решению задач по локализации ЧС, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Также ранее сообщалось, что в четырех российских регионах уже создали группировки войск для борьбы с коронавирусом.

Темы: Коронавирус, Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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27.03.2020, 14:14
Гость: личный опыт

"Очень медленный выдох с направленным взором внутрь."
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Тема шапочки из фольги не раскрыта.
27.03.2020, 12:58
Гость: Ав

Мелко берут, сразу же нужно учения по борьбе с вирусом гриппа. Да желательно во всех странах СНГ.
27.03.2020, 11:51
Гость: и сколько до сидеть

до лета? До осени? Пока пандемия не пройдет.
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